Никогда не добавляйте соду вместо разрыхлителя в тесто: объясняем, что лучше сделать

Многие хозяйки, готовя выпечку, сталкиваются с ситуацией, когда нужного разрыхлителя нет под рукой. Самый простой выход, который приходит в голову – заменить его обычной содой. Но действительно ли это правильное решение? Если допустить ошибку в пропорциях, тесто может получиться плотным, горьким или даже совсем не подняться.

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Редакция FoodOboz расскажет, в чем разница между разрыхлителем и содой в тесте. Эти продукты оказывают не одинаковый эффект.

Чем отличается сода от разрыхлителя

Разрыхлитель для теста – это смесь пищевой соды, кислоты (обычно лимонной) и наполнителя, предотвращающего преждевременную реакцию. Он начинает действовать при контакте с жидкостью или при нагревании в духовке, что обеспечивает равномерное поднятие теста.

Сода – щелочной компонент, который для реакции требует кислоты (например, уксуса, лимонного сока или кефира). Если его недостаточно, реакция будет слабой, а выпечка – плотной. К тому же, избыток соды может придать тесту неприятный щелочной вкус.

Как сделать разрыхлитель самостоятельно

Если дома нет магазинного разрыхлителя, его легко можно приготовить самостоятельно.

Ингредиенты:

2 чайные ложки пищевой соды

1 чайная ложка лимонной кислоты;

1 чайная ложка крахмала или муки (во избежание преждевременной реакции).

Все ингредиенты следует тщательно перемешать и использовать в том же количестве, что и магазинный разрыхлитель.

Если планируете хранить смесь впрок, пропорции немного изменяются:

3 чайные ложки соды;

1,5 чайной ложки лимонной кислоты;

6 чайных ложек муки или крахмала.

Готовую смесь нужно держать в сухой герметичной банке.

Можно ли просто добавить соду

Многие привыкли тушить соду уксусом, однако это не всегда самое лучшее решение. Наилучший эффект дает добавление лимонной кислоты или использование продуктов с природной кислотностью – кефира, йогурта, сыворотки.

Если приходится использовать именно уксус, важно соблюдать пропорции 1 чайная ложка соды на 1 чайную ложку уксуса.

При этом важно не гасить соду в отдельной посуде, а сразу добавлять в сухие или жидкие компоненты теста.

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