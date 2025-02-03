Никогда не храните так грибы: названа самая большая ошибка

Грибы являются основным продуктом во многих блюдах и чрезвычайно питательным ингредиентом, который добавляет вкус и консистенцию разным блюдам.

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Однако одна распространенная и простая ошибка, которую некоторые люди совершают перед тем, как положить грибы в холодильник, может привести к их слишком быстрой порче. Грибы невероятно нежны из-за высокого содержания воды, что делает правильное хранение необходимым для их свежести, пишет OBOZ.UA.

Одна из самых распространенных ошибок – оставлять их в пластиковой упаковке, в которой они продаются, поскольку это задерживает влагу и ускоряет порчу.

Перемещение их в бумажный пакет, выстланный кухонным полотенцем, обеспечивает лучший поток воздуха и впитывает лишнюю влагу, значительно продлевая срок их хранения.

Хранение целых грибов в холодильнике может продлить срок хранения до семи дней. Нарезанные же грибы обычно хранятся всего один-два дня.

Также эксперты предупреждают, что грибы не следует мыть перед тем, как класть в холодильник. Предварительное мытье может ускорить их порчу, но если ваши грибы начнут размягчаться, пока не выбрасывайте их.

Они все еще идеальны для приготовления блюд, таких как ризотто, стир-фри и супы.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно готовить грибы.

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