Никогда не храните так грибы: названа самая большая ошибка
Грибы являются основным продуктом во многих блюдах и чрезвычайно питательным ингредиентом, который добавляет вкус и консистенцию разным блюдам.
Однако одна распространенная и простая ошибка, которую некоторые люди совершают перед тем, как положить грибы в холодильник, может привести к их слишком быстрой порче. Грибы невероятно нежны из-за высокого содержания воды, что делает правильное хранение необходимым для их свежести, пишет OBOZ.UA.
Одна из самых распространенных ошибок – оставлять их в пластиковой упаковке, в которой они продаются, поскольку это задерживает влагу и ускоряет порчу.
Перемещение их в бумажный пакет, выстланный кухонным полотенцем, обеспечивает лучший поток воздуха и впитывает лишнюю влагу, значительно продлевая срок их хранения.
Хранение целых грибов в холодильнике может продлить срок хранения до семи дней. Нарезанные же грибы обычно хранятся всего один-два дня.
Также эксперты предупреждают, что грибы не следует мыть перед тем, как класть в холодильник. Предварительное мытье может ускорить их порчу, но если ваши грибы начнут размягчаться, пока не выбрасывайте их.
Они все еще идеальны для приготовления блюд, таких как ризотто, стир-фри и супы.
Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно готовить грибы.
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