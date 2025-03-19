Никогда не храните так грибы: названа самая распространенная ошибка

Одно распространенное заблуждение, которое люди совершают при хранении грибов, может привести к тому, что они довольно быстро испортятся. Она заключается в том, что большинство людей после покупки оставляют грибы в оригинальной пластиковой упаковке, которая может вызвать их порчу гораздо быстрее, чем ожидалось.

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Эти фабричные контейнеры задерживают влагу, к которой грибы очень чувствительны, учитывая высокое содержание воды. Однако вы можете легко продлить жизнь грибов, если будете правильно хранить их, пишет OBOZ.UA.

Грибы следует держать в прохладной среде с надлежащим потоком воздуха, поэтому эксперты предлагают перевести их в дышащий материал, например бумажный пакет. Это позволит вывести излишнюю влагу, защищая грибы.

Выстелить бумажный пакет или контейнер кухонным полотенцем – это также отличный трюк. Полотенце впитает любую влагу, которая может вызвать порчу грибов. Это простое изменение может увеличить срок хранения целых грибов до семи дней.

Еще один совет – хранить грибы целиком, а не нарезать их заранее, говорят эксперты. После того, как грибы нарезаны, они выделяют больше влаги, что ускоряет процесс порчи.

Если вы заметили, что ваши грибы начинают размягчаться или слегка изменять цвет, не выбрасывайте их немедленно. Грибы, срок годности которых подходит к концу, все еще можно использовать во многих блюдах.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как грибы влияют на наш организм.

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