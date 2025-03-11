Никогда не покупайте такой фарш: как распознать фальсификат

Фарш – один из самых популярных продуктов для приготовления котлет, тефтелей, пельменей и других блюд. Но не все знают, что магазинный фарш часто содержит не только мясо, но и примеси, которые удешевляют продукт, но оказывают существенное влияние на его качество. Некоторые изготовители добавляют в него сою, хлеб, субпродукты и даже красители для придания привлекательного вида. В результате покупатели рискуют получить некачественный продукт, который может испортить вкус блюда.

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Редакция FoodOboz поможет определить настоящий качественный фарш. Советы помогут вам не наткнуться на фальсификат.

Как распознать фальсифицированный фарш

1. Внимательно проверяйте этикетку. Если фарш фасованный, обратите внимание на склад, срок годности и условия хранения. Качественный продукт содержит только мясо и соль, а дополнительные компоненты (соя, красители, консерванты) – признак подделки.

2. Оцените внешний вид. Цвет. Говяжий фарш должен быть темно-красным, свиной – розовым, куриный – бледно-розовым. Если фарш имеет сероватый или коричневый оттенок – он может быть несвежим. Консистенция. Качественный продукт должен быть однородным, без костей, кожи, хрящей или большого количества жира.

3. Запах – важный критерий качества. Свежий фарш обладает приятным мясным ароматом. Если он отдает кислым или запах специй – возможно, его пытаются замаскировать от порчи.

4. Структура при нажатии. При лёгком нажатии на свежий фарш он должен быстро восстанавливать форму. Если остается вмятина – в нем могут быть лишние добавки или он испорчен.

Где лучше покупать фарш

В проверенных супермаркетах – с соблюдением температурного режима. На рынке у знакомого продавца – где мясо перемалывают на глазах у покупателя. Готовить дома самостоятельно – это гарантия качества и свежести. Чтобы не рисковать здоровьем и вкусом блюда, важно тщательно выбирать фарш и покупать его только в надежных местах.

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