УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Никогда так не варите яйца: они точно потрескаются

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
600
Никогда так не варите яйца: они точно потрескаются

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что во время варки яйца трескаются, и белок вытекает в воду. Это не только портит внешний вид, но и усложняет дальнейшее очищение скорлупы. Причины этого могут быть разными: от резкого перепада температур до слишком интенсивного кипения.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится несколькими обычными способами, которые помогут избежать этих проблем. Следуйте этим советам, и яйца всегда будут целыми и аккуратными.

Никогда так не варите яйца: они точно потрескаются

Как правильно варить яйца, чтобы они не трескались

Температура не имеет значения. Одной из основных причин возникновения трещин является резкий перепад температур. Если вы достаете яйца прямо из холодильника и погружаете их в кипящую воду, скорлупа может не выдержать и треснуть. Чтобы избежать этого, достаньте яйца заранее и оставьте их при комнатной температуре хотя бы на 1-1,5 часа перед варкой. Если нет времени, можно поместить яйца в теплую воду на 5-10 минут перед приготовлением.

Никогда так не варите яйца: они точно потрескаются

Плавный нагрев. Еще одна распространенная ошибка – варка яиц в кипящей воде на сильном огне. Поэтому они могут ударяться друг о друга и трескаться. Оптимальный метод – погружать яйца в холодную воду, затем постепенно доводить ее до кипения на среднем огне. Так скорлупа будет прогреваться равномерно и останется целой.

Никогда так не варите яйца: они точно потрескаются

Добавьте соль в воду. Простой, но действенный трюк – добавление чайной ложки соли в воду перед варкой. Это не только укрепит скорлупу, но и облегчит очищение яиц после приготовления.

Никогда так не варите яйца: они точно потрескаются

Используйте иглу. Еще один проверенный способ – сделать небольшой прокол на тупом конце яйца с помощью иглы. Это позволит воздуху внутри яйца выйти во время нагревания и уменьшит риск растрескивания скорлупы. Важно прокалывать только поверхностный слой, чтобы не повредить внутреннюю мембрану.

Никогда так не варите яйца: они точно потрескаются

Следуя этим простым советам, вы сможете сварить яйца без трещин. Они будут не только красивыми, но и будут легко чиститься, что особенно важно перед Пасхой или при приготовлении блюд с цельными яйцами.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: