Новый сериал Netflix наделал шум в сети: появился трейлер

Netflix в новом сезоне продолжает удивлять новинками. Так, сериал "Яблочный уксус" вызвал большой резонанс. Эта история, основанная на реальных событиях, подорвала социальные сети и заставила многих задуматься о влиянии инфлюэнсеров на современный мир.

Видео дня

Трейлер шестисерийного австралийского сериала уже появился в сети. Премьера запланирована на 6 февраля, и есть все шансы, что лента станет одной из самых успешных на платформе.

О чем сериал "Яблочный уксус"

История Белль Гибсон, матери-одиночки, основана на реальных событиях. В эпоху появления соцсетей Белль начинает вести блог о здоровом питании и физических упражнениях. Ее искренность и позитивный настрой быстро завоевывают сердца подписчиков. Белль вместе со своей подругой Миллой начинают работать над тем, чтобы "помогать" людям выздоравливать.

Чтобы усилить свой имидж и привлечь еще больше подписчиков, Белль придумывает историю о своей борьбе с онкологией. Именно эта ложь становится основой ее бренда. Инфлюэнсер начинает продавать разнообразные продукты для здоровья, включая, конечно же, яблочный уксус.

Со временем Белль превращается в настоящую звезду индустрии здоровья. Она выпускает книги, проводит семинары, сотрудничает с известными брендами. Соцсети помогли ей создать подлинную "империю" здорового образа жизни.

Однако, как это часто бывает, правду рано или поздно невозможно скрыть. Журналисты начинают расследовать историю Белль, и ее империя начинает разрушаться.

Сценарий написан Самантой Штраус ("Девять идеальных незнакомцев", "Танцевальная академия", "Конец") совместно с Аней Байерсдорф и Анжелой Бетциен.

История основана на книге "Женщина, которая обманула мир" журналистов Бо Донелли и Ника Тоскано. Режиссером стал Джеффри Уокер.

В главных ролях: Кейтлин Девер, Алисия Дебнам-Кори, Марк Коулз Смит, Айша Ди и другие.

Сериал поднимает важные вопросы о влиянии социальных сетей и феномене инфлюэнсеров.

Зрители и критики делают высокие ставки. "Яблочный уксус" станет поводом задуматься о том, как мы воспринимаем информацию, кому верим и что действительно важно в жизни.

Ранее OBOZ.UA публиковал топ сериалов для женщин, уже давно ставших хитами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.