Нужно ли перекапывать огород весной: какие правила

Перекапывать огород нужно – это аксиома любого дачника. Но когда проводить эту процедуру лучше? Подходят ли для этого весенние месяцы?

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Ответ дали эксперты блога "Vegetable Садовая магия". Они рассказали, когда именно следует перекапывать огород весной и как сделать это действительно правильно.

Почему важно перекапывать огород

Весенняя перекопка огорода очень важна. Оно помогает улучшить текстуру грунта, сделать его более проницаемым для воды и воздуха. А еще ускоряет процесс усвоения землей остатков растений, что обогащает ее питательными веществами. В результате почва становится более плодородной.

Идеальным временем для перекопки является период, когда земля уже прогрелась и просохла после зимы. Но все еще содержит немного влаги, которая облегчит весь процесс. Земля не должна превратиться в пыль. Теплая и слегка влажная среда также создает оптимальные условия для развития полезных микроорганизмов.

Если у вас на огороде глинистая почва, дождитесь, пока она просохнет достаточно хорошо. Это сделает ее менее тяжелой и липкой. Так и работать будет легче, и субстрат наберет больше воздуха во время процедуры. Песчаные и супесчаные почвы лучше перекапывать, когда они влажные. Так земля не будет пылитьЮ и тоже наберет больше кислорода.

Как готовить огород к весенней перекопке

Начните с того, что удалите сорняки и все видимые остатки прошлогодних растений. Это позволит избежать прорастания нежелательной зелени и конкуренции сорных растений с культурными за ресурсы. Кроме того, своевременное удаление нежелательной растительности способствует улучшению структуры почвы и ее лучшей проницаемости для воды и воздуха.

Для проведения работ выбирайте день с сухой и безветренной погодой. Такие условия позволят обеспечить равномерное разрыхление грунта и избежать его нежелательного уплотнения. Также позаботьтесь о качественном и остром инструменте – лопате или культиваторе, которые помогут сделать работу легко и эффективнее. И по возможности убедитесь, что температура земли достигла 10-15 градусов. Именно при такой температуре семена начинают активно прорастать. Так что сразу после перекопки вы сможете перейти к засеву огорода.

Как правильно перекапывать землю весной

Чтобы земля действительно приобрела нужные свойства, огород надо перекапывать на глубину не менее 20-30 сантиметров. Это позволит насытить ее воздухом, а заодно удалить корни сорняков и уничтожить гнезда вредителей, которые могут прятаться в земле.

Опытные дачники рекомендуют использовать садовый вилкодержатель для уменьшения нагрузки на спину и руки во время работ. Двигайтесь по огороду равномерными рядами и старайтесь перекапывать его на одинаковую глубину по всей площади.

Когда работы будут завершены, укройте землю мульчей, например соломой. Это поможет удержать влагу в земле и сохранить в ней тепло. Кроме того, мульча перекрывает доступ солнечного света и сдерживает рост сорняков.

Выбирайте подходящий инструмент

Если ваш участок не очень велик по площади, вы вполне можете справиться обычной лопатой или мотыгой. На большом огороде не обойтись без культиватора.

Перед перекапыванием не забудьте позаботиться о своем инструменте. Проверьте его на целостность, очистите и продезинфицируйте. При необходимости заточите. Чем острее будут ваши инструменты, тем легче будет ими работать.

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