О чем будет третий сезон сериала 'Последние из нас': в сеть слили детали

После успеха первых двух сезонов постапокалиптического сериала "Последние из нас" авторы готовят масштабные изменения. Третий сезон, как официально подтверждено, сосредоточится на новой центральной героине – Эбби, чье появление уже стало предметом споров среди поклонников.

В центре внимания – не только расширение мира сериала, но и смелый сюжетный поворот. Согласно источникам, он существенно изменит динамику повествования.

Центральной станет история Эбби – персонажа, которую воплощает актриса Кейтлин Дивер. Об этом стало известно из интервью актрисы Кэтрин О'Хара изданию Variety, где она прокомментировала возможное возвращение к роли психотерапевта Гейл.

"Крейг (Мезин, шоураннер) сказал, что точно не в следующем сезоне. Это история Эбби. Возможно. Но, думаю, мой персонаж был больше частью истории Джоэла и Элли", – отметила О'Хара.

Эбби появляется во втором сезоне сериала как солдатка WLF (Вашингтонского освободительного фронта), стремящаяся отомстить за убийство своего отца. Ее появление вызвало бурную реакцию зрителей – как и в оригинальной игре, персонажка разделила аудиторию. Актриса Кейтлин Дивер, воплощающая Эбби, столкнулась с волной критики в соцсетях и была вынуждена нанять охрану на съемочной площадке.

Во втором сезоне Эбби была представлена в начале, однако в дальнейшем фокус сместился на историю Элли и Дины, которые путешествуют по Сиэтлу. Шестой эпизод стал исключением, предложив флешбэк-рассказ о пяти годах жизни Джоэла и Элли в Джексоне – эмоционально насыщенную серию, тематически перекликающуюся с историей Билла и Фрэнка.

Анонсированный фокус третьего сезона на Эбби не станет неожиданностью для поклонников игры The Last of Us Part II. Там ее история подается параллельно сюжетной линии Элли – и именно это структурирование в свое время вызвало споры в геймерском сообществе.

Как повлияет такое разделение повествования на формат сериала - пока неясно. Ожидается, что два сюжетных направления в конце концов сойдутся в финале сезона.

Сериал, основанный на игре студии Naughty Dog, официально продлили на третий сезон еще до премьеры второго. Дата выхода пока неизвестна.

