Очаровывают красотой: острова в Европе напоминают Гавайи, но гораздо доступнее

Идея провести отпуск на Карибских островах всегда кажется заманчивой в осенние и зимние месяцы. Но ровно до момента, пока вы не начнете составлять бюджет такого путешествия.

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Одновременно прямо в Европе можно найти отличную альтернативу. Как пишет британское издание Express, речь идет об Азорских островах – архипелаге в Португалии, который часто называют "европейскими Гавайями".

В архипелаг входят девять крупных островов – Сан-Мигель, Санта-Мария, Терсейра, Грасиоза, Сан-Жоржи, Пику, Фаял, Флорес и Корву. И каждый из них дает уникальный опыт. От термальных бассейнов Сан-Мигеля до знаменитой горы Пика, Азорские острова – это настоящая сокровищница для исследователей

Вулканическая природа островов создает драматический и поразительный ландшафт, который бесконечно интересно изучать. Так, на Сан-Мигеле тепло из недр земли используют не только для купания, но и для приготовления традиционного cozido dos Acores (азорского рагу) в районе Фурнаш. Овощи и мясо просто закапывают в землю на срок до семи часов, а затем достают и подают.

Кроме того, Азорские острова признаны одним из лучших мест в мире для наблюдения за китами. В окрестных водах обнаруживается немало видов этих животных. Пик сезона длится с апреля по октябрь, а самые большие шансы увидеть кита, в том числе синего, выпадают с конца апреля до начала мая, когда длится период их миграции.

Чтобы добраться до места назначения, вам нужно будет долететь до Сан-Мигеля, самого большого из девяти островов. Отсюда можно самолетом попасть на любой другой остров архипелага или отправиться туда на пароме.

Однако важно иметь в виду, что, поскольку эти острова расположены в Атлантическом океане, погодные условия могут привести к задержкам, особенно если вы планируете посетить их в межсезонье или зимние месяцы. Именно поэтому на такую поездку нужно будет выделить больше времени, чтобы успеть все и не переживать из-за задержек.

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