Где туристы больше всего превышают свой бюджет: названа самая дорогая страна

Туристы все больше выходят за пределы финансовых планов во время путешествий, отмечая рекордный уровень перерасходов за последнее десятилетие. Хотя многие семьи пытаются вписаться в планируемые расходы на фоне общей инфляции, только треть путешественников может придерживаться бюджета.

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Поэтому растет количество запросов в службы поддержки должников. В Travel and Tour World напомнили о важности реалистических финансовых планов, особенно в странах, где расходы часто недооцениваются.

Финляндия – лидер по перерасходам

Наибольшее превышение бюджета фиксируется в Финляндии, где расходы туристов существенно превышают ожидаемые. Вместо плановых 124 евро в день туристы тратят около 178 евро, что за неделю составляет дополнительные 379 евро. Несмотря на дороговизну, Финляндия остается популярным направлением, особенно зимой, благодаря своим естественным чудесам, например северное сияние и курорты Лапландии.

Основные расходы в Финляндии связаны с высокими ценами на питание, проживание и транспорт. Цены на алкоголь здесь особенно высоки, что отличает страну на фоне других европейских. Так, пол-литра пива стоит около 7 евро. Эти аспекты делают Финляндию дорогой для многих туристов, недооценивающих бюджет на эту страну.

Мексика: ожидаемый бюджет не соответствует действительности

Второе место среди перерасходов занимает Мексика, где туристы тратят на 45% больше запланированного. Хотя путешественники рассчитывают на 80 евро в день, средний расход составляет 127 евро. Колебания курса песо, укрепившегося на 16% за последние годы, усложняют бюджетирование.

Египет: перерасходы по недооценке расходов

Египет, известный доступными ценами, стал третьим в рейтинге перерасходов. Здесь туристы превышают планируемый бюджет в 25 евро, тратя в среднем 68 евро в день. Это связано с инфляцией и увеличением туристических потоков, повысивших цены на местном уровне.

Дорогие направления: Норвегия и Япония

Туристы часто превышают бюджет в Норвегии и Японии, тратя на 41 и 40 евро больше в день соответственно. В Норвегии высокие цены на продукты и услуги, а в Японии — на транспорт и питание, что делает путешествия значительно дороже.

Где туристы тратят меньше, чем планировали

В противоположность, есть места, где путешественники часто тратят меньше запланированного. К примеру, на Барбадосе туристы планируют бюджет в 233 евро, но фактические расходы составляют 142 евро. Остров предлагает бюджетные варианты проживания и местную кухню, что позволяет значительно снизить расходы.

Бюджетные направления: Гонконг и Люксембург

В Гонконге, где туристы планируют тратить 130 евро, фактические расходы снижаются до 79 евро. Здесь туристы часто выбирают доступные варианты, например местные рынки. Люксембург также удивил путешественников – благодаря бесплатному транспорту и скидкам туристы тратят на 72 евро меньше.

Тенденции перерасходов в путешествиях

Высокий уровень перерасходов в путешествиях связан с глобальными факторами, такими как инфляция и валютные колебания. Бюджетные направления становятся менее доступными, что влияет на туристическое поведение и потребность в точном бюджетировании. Для туристов, планирующих международные путешествия, важно учитывать реальные расходы и планировать бюджет более гибко.

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