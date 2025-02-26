Определите свой IQ: запутанная математическая головоломка

Математические головоломки – не только интересный вариант досуга, но и эффективный способ тренировать мозг. Они развивают логику, улучшают память, помогают лучше справляться со сложностями и даже снижают уровень стресса.

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В сети набирает популярность интересная головоломка. Попытайтесь найти значение примера: 3 – 3 х 6 + 2 = ?

Сможете ли вы разгадать математическую головоломку за 7 секунд?

Решение математических головоломок заставляет мозг работать более эффективно, развивая аналитические навыки и логическое мышление.

Головоломки нуждаются в внимательности к деталям, что помогает развить концентрацию. Кроме того, работа с числовыми задачами тренирует память.

Головоломки помогают лучше понимать математические концепции, формулы и принципы. Особенно это важно для школьников, ведь в игровой форме они овладевают основами математики, что способствует лучшему усвоению материала в школе.

А для пожилых людей интеллектуальные упражнения будут полезны, чтобы снизить риск возникновения неврологических болезней, в том числе и деменции.

Удалось ли вам быстро решить пример?

Правильный ответ

Решение этой головоломки основано на правиле BODMAS, определяющего очередность математических действий.

3 – 3 х 6 + 2 = ?

Для начала следует выполнить действие умножения: 3 х 6 = 18.

И дальше идем за очередностью:

3 – 18 + 2 = –13.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает опробовать мозг и следующими задачами:

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