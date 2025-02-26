Определите свой IQ: запутанная математическая головоломка
Математические головоломки – не только интересный вариант досуга, но и эффективный способ тренировать мозг. Они развивают логику, улучшают память, помогают лучше справляться со сложностями и даже снижают уровень стресса.
В сети набирает популярность интересная головоломка. Попытайтесь найти значение примера: 3 – 3 х 6 + 2 = ?
Сможете ли вы разгадать математическую головоломку за 7 секунд?
Решение математических головоломок заставляет мозг работать более эффективно, развивая аналитические навыки и логическое мышление.
Головоломки нуждаются в внимательности к деталям, что помогает развить концентрацию. Кроме того, работа с числовыми задачами тренирует память.
Головоломки помогают лучше понимать математические концепции, формулы и принципы. Особенно это важно для школьников, ведь в игровой форме они овладевают основами математики, что способствует лучшему усвоению материала в школе.
А для пожилых людей интеллектуальные упражнения будут полезны, чтобы снизить риск возникновения неврологических болезней, в том числе и деменции.
Удалось ли вам быстро решить пример?
Правильный ответ
Решение этой головоломки основано на правиле BODMAS, определяющего очередность математических действий.
3 – 3 х 6 + 2 = ?
Для начала следует выполнить действие умножения: 3 х 6 = 18.
И дальше идем за очередностью:
3 – 18 + 2 = –13.
Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает опробовать мозг и следующими задачами:
- попробуйте быстро разгадать хитрую математическую головоломку о бананах;
- поищите отличия на веселом рисунке;
- или рискните проверить уровень IQ с помощью трех простых вопросов.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.