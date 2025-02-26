Что ест Криштиану Роналду: запрещенные продукты и секреты

Всемирно известный футболист Криштиану Роналду в свои 40 лет все еще остается в отличной форме благодаря строгой диете, включающей прием пищи шесть раз в день и запрет на газированные напитки или алкоголь.

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Однажды он заявил: "Хорошая тренировка должна сопровождаться правильной диетой. Я соблюдаю диету с высоким содержанием белка, с большим количеством цельнозерновых углеводов, фруктов и овощей, и я избегаю сладкой пищи", пишет OBOZ.UA.

Что ест Роналду?

Его диета сосредоточена на натуральных, свежих и питательных ингредиентах. Она включает в себя целый ряд продуктов, наполненных белками, полезными жирами и сложными углеводами.

Основные белковые продукты включают достаточное количество курицы, рыбы (особенно трески), яиц и нежирного мяса. Предполагается, что его питание также состоит из большого количества свежих фруктов и овощей, причем салат занимает высокое место среди его желаемых вариантов.

Источники углеводов, такие как коричневый рис, сладкий картофель и цельнозерновые макароны, занимают важное место в качестве энергии. Что касается увлажнения, то Роналду выбирает большое количество воды и натуральные коктейли, наполненные протеинами и витаминами. Орехи, оливковое масло и авокадо снабжают его полезными жирами.

Как часто ест Роналду?

Роналду поддерживает свой уровень энергии, питаясь каждые три-четыре часа, всего шесть небольших приемов пищи в день. Его завтрак часто включает нежирный йогурт, яйца, творог и ветчину.

Обед может состоять из свежего салата с курицей, а типичным ужином может быть рыба с овощами. Одним из любимых блюд Роналду является щепа с луком, омлет и тонкий картофель, который обычно готовит его личный шеф-повар. Он также перекусывает фруктами и тостами из авокадо между основными приемами пищи.

Что не употребляет Роналду

Роналду не употребляет газированных напитков и не пьет алкоголь с 2005 года. Во время пресс-конференции Евро-2020, когда перед ним поставили бутылку Coca-Cola, он отодвинул ее в сторону, пропагандируя пользу воды.

Он избегает этих напитков из-за высокого содержания сахара и добавок, которые могут влиять на обмен веществ, вызвать воспаление и увеличивать жировые отложения, что может повлиять на спортивные результаты.

Сочетание отказа от сладких напитков и еды гарантирует, что процент жира в теле Роналду остается невероятно низким. Это способствует восстановлению мышц, поддерживает постоянный уровень энергии в течение дня, способствует молодости кожи и предотвращает воспаление, что ухудшает работоспособность.

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