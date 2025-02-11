Оригинальный рецепт картофеля с селедкой: блюдо, которое идеально подходит на обед
Картофель с селедкой – это сочетание, которое по душе многим. Но из таких продуктов можно сделать полноценное блюдо, которое отлично подойдет на обед. Для этого картофель нужно именно запечь, а рыбу замариновать.
Идея приготовления картофеля с сельдью на обед опубликована на кулинарной странице hot spicyua в Instagram. Особого вкуса придаст лук.
Ингредиенты (на 2 порции):
- картофель – 2 шт.
- сельдь – 1 шт.
- дижонская горчица – 1 ч.л.
- винный уксус – 1 ч.л.
- растительное масло – 2 ч.л.
- сливочное масло
- фиолетовая луковица – 1 шт. (маленькая)
- сыр моцарелла
- маринованный огурец
- зеленый лук
- соль
- приправа для мяса
Способ приготовления:
1. Разрежьте картофель пополам, переверните на бок, смажьте растительным маслом и посыпьте солью и любимыми специями. Запекайте при температуре 180°С в течение 40 минут, пока картофель не станет мягким внутри с хрустящей корочкой снаружи.
2. Для начинки: нарежьте селедку и смешайте с дижонской горчицей.
3. Лук нарежьте колечками и залейте винным уксусом. Добавьте 1 ч.л. растительного масла и немного соли. Эта соль придаст луку невероятный вкус.
4. Готовый картофель нафаршируйте сливочным маслом и тертым сыром моцарелла, перемешайте.
5. Сверху выложите маринованный огурец, сельдь, маринованный лук и немного зеленого лука для свежести.
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