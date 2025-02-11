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Оригинальный рецепт картофеля с селедкой: блюдо, которое идеально подходит на обед

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
315
Оригинальный рецепт картофеля с селедкой: блюдо, которое идеально подходит на обед

Картофель с селедкой – это сочетание, которое по душе многим. Но из таких продуктов можно сделать полноценное блюдо, которое отлично подойдет на обед. Для этого картофель нужно именно запечь, а рыбу замариновать.

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Идея приготовления картофеля с сельдью на обед опубликована на кулинарной странице hot spicyua в Instagram. Особого вкуса придаст лук.

Оригинальный рецепт картофеля с селедкой: блюдо, которое идеально подходит на обед

Ингредиенты (на 2 порции):

  • картофель – 2 шт.
  • сельдь – 1 шт.
  • дижонская горчица – 1 ч.л.
  • винный уксус – 1 ч.л.
  • растительное масло – 2 ч.л.
  • сливочное масло
  • фиолетовая луковица – 1 шт. (маленькая)
  • сыр моцарелла
  • маринованный огурец
  • зеленый лук
  • соль
  • приправа для мяса

Способ приготовления:

Оригинальный рецепт картофеля с селедкой: блюдо, которое идеально подходит на обед

1. Разрежьте картофель пополам, переверните на бок, смажьте растительным маслом и посыпьте солью и любимыми специями. Запекайте при температуре 180°С в течение 40 минут, пока картофель не станет мягким внутри с хрустящей корочкой снаружи.

Оригинальный рецепт картофеля с селедкой: блюдо, которое идеально подходит на обед

2. Для начинки: нарежьте селедку и смешайте с дижонской горчицей.

Оригинальный рецепт картофеля с селедкой: блюдо, которое идеально подходит на обед

3. Лук нарежьте колечками и залейте винным уксусом. Добавьте 1 ч.л. растительного масла и немного соли. Эта соль придаст луку невероятный вкус.

Оригинальный рецепт картофеля с селедкой: блюдо, которое идеально подходит на обед

4. Готовый картофель нафаршируйте сливочным маслом и тертым сыром моцарелла, перемешайте.

Оригинальный рецепт картофеля с селедкой: блюдо, которое идеально подходит на обед

5. Сверху выложите маринованный огурец, сельдь, маринованный лук и немного зеленого лука для свежести.

Оригинальный рецепт картофеля с селедкой: блюдо, которое идеально подходит на обед

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