Оригинальный рецепт картофеля с селедкой: блюдо, которое идеально подходит на обед

Картофель с селедкой – это сочетание, которое по душе многим. Но из таких продуктов можно сделать полноценное блюдо, которое отлично подойдет на обед. Для этого картофель нужно именно запечь, а рыбу замариновать.

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Идея приготовления картофеля с сельдью на обед опубликована на кулинарной странице hot spicyua в Instagram. Особого вкуса придаст лук.

Ингредиенты (на 2 порции):

картофель – 2 шт.

сельдь – 1 шт.

дижонская горчица – 1 ч.л.

винный уксус – 1 ч.л.

растительное масло – 2 ч.л.

сливочное масло

фиолетовая луковица – 1 шт. (маленькая)

сыр моцарелла

маринованный огурец

зеленый лук

соль

приправа для мяса

Способ приготовления:

1. Разрежьте картофель пополам, переверните на бок, смажьте растительным маслом и посыпьте солью и любимыми специями. Запекайте при температуре 180°С в течение 40 минут, пока картофель не станет мягким внутри с хрустящей корочкой снаружи.

2. Для начинки: нарежьте селедку и смешайте с дижонской горчицей.

3. Лук нарежьте колечками и залейте винным уксусом. Добавьте 1 ч.л. растительного масла и немного соли. Эта соль придаст луку невероятный вкус.

4. Готовый картофель нафаршируйте сливочным маслом и тертым сыром моцарелла, перемешайте.

5. Сверху выложите маринованный огурец, сельдь, маринованный лук и немного зеленого лука для свежести.

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