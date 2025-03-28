Паска краффин с маковой начинкой за 30 минут: самый простой рецепт пасхальной выпечки
Паска-краффин – вид сдобных пасок, которые появились в Австралии в 2013 году, с тех пор они активно завоевывают популярность во всем мире. Краффины это гибрид круассана и маффина, в основе всегда сдобное дрожжевое тесто, которое прослаивается мягким сливочным маслом. В качестве добавок обычно применяется изюм или другие сухофрукты – курага, клюква, можно использовать цукаты или орехи, мак. Готовые краффины слегка посыпают сахарной пудрой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной паски краффина, с маковой начинкой.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 80 г сахара
- 100 мл молока
- 40 г сметаны
- 10 г сухих дрожжей
- щепотка соли, ваниль
- цедра 1 лимона
- мука 400 г(+ мука для присыпки поверхности)
- 25 г сливочного масла
Маковая начинка:
- 250 г мака
- 250 мл молока
- 100 г сахара
- 1 белок
- 80 г масла для смазки теста
Способ приготовления:
1. Опара: соединяем теплое молоко, дрожжи, ложку сахара и ложку муки из общего количества и оставляем на 10-15 минут.
2. Тесто: яйца, сахар, соль, ваниль, сметану и цедру смешиваем, добавляем опару, муку и замешиваем тесто. Перекладываем его на поверхность, добавляем мягкое масло, вымешиваем до гладкости 10 минут. Вымешанное тесто должно слегка липнуть в руки, если липнет слишком, то подсыпьте немного муки. Оставляем тесто подходить на полтора-два часа.
3. Маковая начинка: соединяем мак, молоко, сахар и варим на малейшем огне 20-30 минут, чтобы остался только мак. Взбиваем в блендере.
4. Делим тесто на 3 части, каждую раскатываем и формируем паски. Переложите их в формы и оставляем на 40 минут.
5. Выпекаем 30 минут на уровне ниже среднего при 180 С.
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