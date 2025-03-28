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Паска краффин с маковой начинкой за 30 минут: самый простой рецепт пасхальной выпечки

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
687
Рецепт паски

Паска-краффин – вид сдобных пасок, которые появились в Австралии в 2013 году, с тех пор они активно завоевывают популярность во всем мире. Краффины это гибрид круассана и маффина, в основе всегда сдобное дрожжевое тесто, которое прослаивается мягким сливочным маслом. В качестве добавок обычно применяется изюм или другие сухофрукты – курага, клюква, можно использовать цукаты или орехи, мак. Готовые краффины слегка посыпают сахарной пудрой.

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Паска краффин

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной паски краффина, с маковой начинкой.

Рецепт паски

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 80 г сахара
  • 100 мл молока
  • 40 г сметаны
  • 10 г сухих дрожжей
  • щепотка соли, ваниль
  • цедра 1 лимона
  • мука 400 г(+ мука для присыпки поверхности)
  • 25 г сливочного масла

Маковая начинка:

  • 250 г мака
  • 250 мл молока
  • 100 г сахара
  • 1 белок
  • 80 г масла для смазки теста

Способ приготовления:

1. Опара: соединяем теплое молоко, дрожжи, ложку сахара и ложку муки из общего количества и оставляем на 10-15 минут.

Опара для теста

2. Тесто: яйца, сахар, соль, ваниль, сметану и цедру смешиваем, добавляем опару, муку и замешиваем тесто. Перекладываем его на поверхность, добавляем мягкое масло, вымешиваем до гладкости 10 минут. Вымешанное тесто должно слегка липнуть в руки, если липнет слишком, то подсыпьте немного муки. Оставляем тесто подходить на полтора-два часа.

Приготовление теста

3. Маковая начинка: соединяем мак, молоко, сахар и варим на малейшем огне 20-30 минут, чтобы остался только мак. Взбиваем в блендере.

Маковая начинка

4. Делим тесто на 3 части, каждую раскатываем и формируем паски. Переложите их в формы и оставляем на 40 минут.

Приготовление паски

5. Выпекаем 30 минут на уровне ниже среднего при 180 С.

Готовая паска

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