Паска краффин с маковой начинкой за 30 минут: самый простой рецепт пасхальной выпечки

Паска-краффин – вид сдобных пасок, которые появились в Австралии в 2013 году, с тех пор они активно завоевывают популярность во всем мире. Краффины это гибрид круассана и маффина, в основе всегда сдобное дрожжевое тесто, которое прослаивается мягким сливочным маслом. В качестве добавок обычно применяется изюм или другие сухофрукты – курага, клюква, можно использовать цукаты или орехи, мак. Готовые краффины слегка посыпают сахарной пудрой.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной паски краффина, с маковой начинкой.

Ингредиенты:

2 яйца

80 г сахара

100 мл молока

40 г сметаны

10 г сухих дрожжей

щепотка соли, ваниль

цедра 1 лимона

мука 400 г(+ мука для присыпки поверхности)

25 г сливочного масла

Маковая начинка:

250 г мака

250 мл молока

100 г сахара

1 белок

80 г масла для смазки теста

Способ приготовления:

1. Опара: соединяем теплое молоко, дрожжи, ложку сахара и ложку муки из общего количества и оставляем на 10-15 минут.

2. Тесто: яйца, сахар, соль, ваниль, сметану и цедру смешиваем, добавляем опару, муку и замешиваем тесто. Перекладываем его на поверхность, добавляем мягкое масло, вымешиваем до гладкости 10 минут. Вымешанное тесто должно слегка липнуть в руки, если липнет слишком, то подсыпьте немного муки. Оставляем тесто подходить на полтора-два часа.

3. Маковая начинка: соединяем мак, молоко, сахар и варим на малейшем огне 20-30 минут, чтобы остался только мак. Взбиваем в блендере.

4. Делим тесто на 3 части, каждую раскатываем и формируем паски. Переложите их в формы и оставляем на 40 минут.

5. Выпекаем 30 минут на уровне ниже среднего при 180 С.

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