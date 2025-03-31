Как хранить разрезанное авокадо, чтобы оно не чернело: необычный лайфхак

Хранение ломтиков авокадо в миске приведет к тому, что на поверхности начнут расти вредные бактерии и плесень, что не только опасно для потребления, но приведет к тому, что плоды еще быстрее испортятся.

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Если вы хотите, чтобы авокадо не потемнело, эксперты советуют хранить его вместе с луком, пишет OBOZ.UA.

Если вам нравится лук, вы можете просто положить его кусочек поверх авокадо, поместить в герметичную емкость и хранить в холодильнике. Если вы не любите лук, просто поместите его в одну емкость. Передача вкуса минимальна или вообще отсутствует.

Авокадо, как правило, имеет короткий срок хранения после разрезания через процесс, называемый окислением, когда ферменты внутри мякоти фрукта реагируют на кислород, что приводит к подрумяниванию.

Лук выделяет в воздух серные газы, замедляющие процесс окисления, и поэтому авокадо дольше остается свежим.

Как сохранить авокадо свежим, используя кусочек лука

Все, что вам нужно сделать, это поместить неиспользованный кусочек авокадо в герметичную емкость с крышкой и добавить также кусочек лука.

Не обязательно брать целую луковицу, для выхода газов понадобится только небольшой кусочек.

Затем просто поставьте контейнер в холодильник, и ломтик авокадо останется свежим и вкусным дольше обычного.

Имейте в виду, что этот метод эффективен, но добавление слишком большого количества лука может перенестись на авокадо, если вы не будете осторожны. Обязательно плотно закройте контейнер, чтобы сохранить авокадо в безопасности

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что поможет авокадо долго оставаться свежим.

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