Пассажирка Emirates поделилась интересными фактами, которые вы могли не знать об эконом-классе

Пассажирка авиакомпании Emirates поделилась десятью вещами, которые вы могли не знать о полетах авиакомпанией. Emirates находится в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, и предлагает рейсы в страны Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Ближнего Востока и Тихого океана.

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Это крупная авиакомпания, и пассажиры могут летать в эконом-классе, премиум-экономе, бизнес-классе или первом классе. Самраа, работающая в маркетинговой индустрии Дубая, опубликовала в TikTok видео, где демонстрирует свой опыт пребывания на борту рейса авиакомпании Emirates в эконом-классе.

Во-первых, вы можете получить доступ к бесплатному Wi-Fi для текстовых сообщений. Если вы являетесь участником Emirates Skywards Blue, вы можете воспользоваться бесплатным неограниченным доступом к WhatsApp, Messenger и другим текстовым сообщениям на протяжении всего полета. Серебряные или золотые участники Emirates Skywards, путешествующие по эконом- или премиум-эконом-классу, также могут получить доступ к этой льготе.

Бортовая развлекательная система Emirates Ice позволяет пассажирам одного рейса общаться друг с другом. То есть вы можете совершать своего рода звонки на борту.

Вы также можете смотреть прямое телевидение с помощью Ice TV Live Emirates, включая спортивные матчи от английской Премьер-лиги до НФЛ, НБА, крупных теннисных турниров. Каждый пассажир на борту имеет свой телевизионный экран с до 6500 каналов.

Еще один совет состоит в том, что вы можете попросить больше напитков, поскольку "вы не ограничены одним" и вы можете попросить больше закусок бесплатно, если у них еще есть.

По словам автора видео, возможно, вы не знаете, что можете отрегулировать подголовник на своем сиденье для большего комфорта, можете заряжать свой телефон через USB или штекер, вам предоставляют наушники, подушку и одеяло, есть ванные комнаты разного размера, поставляемые гигиеническими прокладками для женщин, и у вас есть доступ к камерам.

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