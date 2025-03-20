Паста из двух ингредиентов: рецепт блюда от Джейми Оливера

Домашняя паста – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить ее можно просто из муки. А для яркого вкуса добавьте в готовую пасту любой соус, который вы любите.

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Кулинар Джейми Оливер поделился в TikTok рецептом очень вкусной домашней пасты из муки и воды.

Ингредиенты:

мука

вода

Способ приготовления:

1. Смешайте муку, добавьте воду, замесите тесто. Если оно липнет к рукам, то добавьте немного муки. Вымешивайте несколько минут, пока тесто не станет гладким и блестящим.

2. Присыпьте поверхность мукой и с помощью скалки раскатайте пасту толщиной примерно 2 мм.

3. Присыпьте тесто большим количеством муки, а затем неплотно сверните. Острым ножом нарежьте на полоски толщиной 0,5 см, а затем перемешайте их руками, чтобы отделить.

4. Отварите пасту в кипящей подсоленной воде в течение двух минут. Соус можете выбрать любой!

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