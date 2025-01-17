Плохой сон и нездоровое питание: что может быть причиной постоянной усталости

Чувство усталости может быть связано с разными факторами, начиная от плохого сна и заканчивая проблемами психического или физического здоровья.

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Неудивительно, что усталость может оказать негативное влияние на ваше самочувствие и другие аспекты вашей жизни. Национальная служба здравоохранения Великобритании перечисляет несколько распространенных причин этого, пишет OBOZ.UA.

Да, среди самых популярных причин:

Недосып или бессонница.

Нездоровый образ жизни (например, нездоровое питание и отсутствие физических упражнений).

Стресс, депрессия и решение жизненных проблем, таких как потеря или уход за малым ребенком.

Гормональные изменения (например во время полового созревания, беременности или менопаузы).

Некоторые заболевания, такие как железистая лихорадка и COVID -19.

Некоторые медицинские процедуры и лекарства, например химиотерапия, могут вызвать сонливость на некоторое время.

Однако если вы чувствуете усталость в течение длительного периода и не можете точно определить причину, это может свидетельствовать о серьезном заболевании.

Тревога и депрессия также связаны с хронической усталостью, поэтому некоторые люди чувствуют себя уставшими даже после рекомендованных шести-девяти часов сна.

Расстройства физического здоровья, такие как апноэ во время сна, анемия и менопауза, также могут быть причиной частой усталости.

Другие состояния, которые могут привести к усталости, включают диабет, гиперфункцию щитовидной железы (гипертиреоз), миалгический энцефаломиелит или синдром хронической усталости (ME/CFS).

При этом усталость может привести к замедлению реакции, снижению обрабатываемой информации, провалов памяти, рассеянности и ухудшению координации. В таком случае следует немедленно обратиться к врачу.

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