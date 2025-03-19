Почему не стоит развешивать белье на улице весной: есть один нюанс

С началом весны и повышением температуры большинство отключают свои сушилки и начинают развешивать белье для сушки на улице. Однако это может вызвать проблемы для тех, кто страдает аллергией, например сенной лихорадки.

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Существует примерно 30 типов пыльцы, ответственных за сенную лихорадку, и возможна аллергия на несколько типов. Порошкообразные гранулы пыльцы печально известны тем, что прилипают к поверхностям, что может вызвать проблемы при развешивании белья на улице. В марте пыльца деревьев является самой распространенной, пишет OBOZ.UA.

В теплые сухие дни часто наблюдается высокий уровень пыльцы в воздухе, что может негативно повлиять на тех, у кого возникает аллергия. Пыльца легко прилипает к вашему постельному белью, что может привести к усилению симптомов сенной лихорадки и вызвать бессонные ночи.

Для того чтобы спастись от пыльцы весной, стоит плотно закрывать окна, даже тогда, когда очень хочется впустить теплый весенний воздух в дом.

Также рекомендуется принимать душ после активного отдыха, особенно если вы планируете вскоре лечь спать. Также вам следует убедиться, что вы чистите своих домашних животных, когда они заходят извне.

Еще один совет – создать барьер на своей кровати, положив на одеяло в течение дня запасную простыню, которая предотвращает оседание пыльцы на постельном белье. А потом просто снимите простыню, когда собираетесь спать.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как отбелить одежду, постельное белье и полотенца.

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