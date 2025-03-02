Почему следует использовать только собственное зарядное устройство для телефона: предупреждение от эксперта

Различные гаджеты стали неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей, и мы знакомы с разочарованием, когда наблюдаем ужасный символ низкого заряда батареи во время прогулок или путешествий.

Видео дня

Но не спешите занимать зарядное устройство у незнакомцев. Генри Перчейз, технический эксперт и основатель SEOSpace, не рекомендует этого делать, предупреждая, что это может открыть ваши данные для хакеров, пишет Express.

"Зарядные устройства могут выглядеть абсолютно невинно, но при этом они способны нанести ущерб вашему телефону или ноутбуку", – сказал он. Хакеры нашпиговывают эти кабели злонамеренным программным обеспечением под названием "извлечение сока".

"Если вы подключите один из этих кабелей к устройству, будь то через ноутбук, USB-зарядную станцию или даже общественную розетку, злонамеренное программное обеспечение может незаметно заразить ваш телефон, предоставляя киберпреступникам полный доступ к вашим данным", - сказал Перчейз.

Используя этот прием, мошенники запускают разные атаки на ваше устройство, с возможностью блокировать телефоны, получать пароли и записывать нажатие клавиш.

Сейчас в ресторанах и барах часто можно увидеть зарядные порты, что может быть привлекательным, если аккумулятор критически разряжается. Но их использование может поставить вас под угрозу утечки данных, поскольку мошенники часто намеренно покидают поддельные кабели в этих публичных портах.

Генри рекомендует полностью избегать этих зарядных станций, говоря: Вместо этого всегда выбирайте старую добрую электрическую розетку или носите с собой собственные зарядные кабели.

Как понять, что ваш телефон стал жертвой мошенничества:

Заметное замедление работы телефона

Телефон перегревается

Время работы аккумулятора снижается быстрее обычного

Использование чрезвычайно большого количества данных

Изменения настроек, которые вы обычно имеете.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что iPhone 17 может получить обратную беспроводную зарядку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.