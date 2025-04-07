Почему в Люксембурге бесплатный общественный транспорт: на кого распространяется правило

Вопрос стоимости проезда в общественном транспорте всегда очень важен. От цены билета на трамвай, автобус или метро в значительной степени зависит привлекательность города. Но есть в Европе целая страна, где пользоваться общественным транспортом можно бесплатно.

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И речь идет не о льготах для пенсионеров, детей или инвалидов. Не платят за проезд здесь также работающие взрослые и даже туристы! Как пишет издание Express, этой страной является Люксембург. Там весь общественный транспорт является бесплатным вот уже пять лет и сворачивать программу пока никто не планирует.

Причиной перехода на такую систему стало желание властей Люксембурга сократить выбросы углерода. Одним из основных источников таких выбросов являются автомобили. Поэтому чтобы побудить людей отказаться от личного автотранспорта, государство предложило им бесплатные поездки на общественном.

Конечно, обеспечить полностью бесплатный транспорт помогают и небольшие размеры страны. По площади Люксембург сопоставим с Бучанским районом Киевской области и проехать его из конца в конец можно за одно утро. Если воспользоваться общественным транспортом, вы потратите три часа времени и ни копейки денег.

В то время как в других частях Европы сельские автобусные маршруты исчезают, а поездки на поезде могут быть дороже, чем путешествия на машине или даже на самолете, Люксембург пошел в противоположном направлении. Власти страны вкладывают деньги в улучшение качества транспортных услуг и отказались от платы за проезд. Целью решения было уменьшить пробки на дорогах, сократить неравенство и достичь климатических целей. Будучи очень маленькой и очень богатой страной — самой богатой в мире, если смотреть на ВВП на душу населения, Люксембург может легко это себе позволить.

Впрочем, остальные цены в стране не могут похвастаться доступностью. Стоимость товаров здесь самая высокая среди всех стран ЕС и на 52% выше средних показателей по Евросоюзу. Компенсируется это также самыми высокими зарплатами в Европе.

В отчете EU Urban Mobility Observatory за 2022 год утверждается, что 640 000 жителей Люксембурга имеют самый высокий в мире доход на душу населения среди всех независимых государств. При этом здесь наблюдается самая высокая плотность транспортных средств в Европе – 696 автомобилей на 1000 человек по состоянию на 2020 год. Около девяти из десяти люксембургских домохозяйств имеют автомобиль, каждая десятая семья владеет тремя или более машинами. В Люксембурге также самое большое количество автомобилей класса люкс на душу населения.

Чтобы обуздать свою зависимость от автотранспорта, страна попыталась пойти на радикальный шаг. С 29 февраля 2020 г. она стала первой страной в мире, которая сделала весь общественный транспорт полностью бесплатным. Инициатива сразу стала очень популярной у представителей среднего класса, однако, самые богатые люди Люксембурга все равно не стали пользоваться автобусами и поездами.

В уже упомянутом отчете добавляется: "Согласно текущим прогнозам, количество автомобилей на дорогах Люксембурга, согласно Плану мобильности 2035, должно увеличиться на 6% к 2035 году из-за роста населения. Часть проблемы состоит в том, что даже для тех, кто находится в непосредственной близости от города Люксембург, охват общественным транспортом недостаточен для удовлетворения потребностей многих жителей. Путешествие исключительно на автобусе или поезде — еще более сложная задача за пределами центра города".

В настоящее время власти страны планируют за следующее десятилетие осуществить 14 крупных раундов улучшения железной дороги и перепроектировать городские улицы так, чтобы запустить по ним скоростной автобусный транзит и ввести полосы для совместного использования автомобилей на основных дорогах.

Примечательно, что туризм является важнейшим компонентом национальной экономики Великого герцогства. Поэтому бесплатный общественный транспорт вносит свой вклад и в развитие этой отрасли. Основными направлениями для поездок являются исторический город Люксембург, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, средневековый замок Вианден, Эхтернах с его аббатством и винодельческие районы долины Мозель. Горный регион Айслек в Арденнах на севере также любимое место для поклонников активного отдыха. Удобство доступа к ним тоже волнует местные власти.

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