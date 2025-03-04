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Полезная творожная запеканка: как приготовить завтрак, от которого не портится фигура
Творожная запеканка на завтрак – это блюдо, хорошо знакомое всем с детства. При правильном приготовлении они получаются чрезвычайно нежными и практически невесомыми.
Как приготовить творожную запеканку, чтобы получилась именно такой, в Instagram рассказала фудблогер с ником healthydemure. Ингредиенты в блюде подобраны так, что они не вредят фигуре.
Ингредиенты
- Кисломолочный творог 9% – 400-500 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Манная крупа – 2 ст.л.
- Мед – 2 ч.л.
- Ванилин – мелочь
Способ приготовления
1. Все ингредиенты смешиваем в глубокой емкости.
2. Кисломолочный творог перетираем через сито или перебиваем блендером все ингредиенты вместе.
3. Выкладываем в форму.
4. Выпекаем в течение 30-35 минут при 180 градусах в режиме с конвекцией.
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