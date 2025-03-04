Полезная творожная запеканка: как приготовить завтрак, от которого не портится фигура

Творожная запеканка на завтрак – это блюдо, хорошо знакомое всем с детства. При правильном приготовлении они получаются чрезвычайно нежными и практически невесомыми.

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Как приготовить творожную запеканку, чтобы получилась именно такой, в Instagram рассказала фудблогер с ником healthydemure. Ингредиенты в блюде подобраны так, что они не вредят фигуре.

Ингредиенты

Кисломолочный творог 9% – 400-500 гр.

Яйца – 2 шт.

Манная крупа – 2 ст.л.

Мед – 2 ч.л.

Ванилин – мелочь

Способ приготовления

1. Все ингредиенты смешиваем в глубокой емкости.

2. Кисломолочный творог перетираем через сито или перебиваем блендером все ингредиенты вместе.

3. Выкладываем в форму.

4. Выпекаем в течение 30-35 минут при 180 градусах в режиме с конвекцией.

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