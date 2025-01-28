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Полезные конфеты из фиников с арахисовой пастой: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
141
Полезные конфеты из фиников с арахисовой пастой: делимся самым простым рецептом

Если вы хотите приготовить вкусные домашние конфеты, но без сахара, отличной основой будут сладкие и полезные финики. Их можно начинить арахисовой пастой, добавив орешки. 

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Конфеты из фиников

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фиников с арахисовой пастой и орешками. 

Рецепт конфет

Ингредиенты: 

  • королевские финики
  • арахисовая паста
  • орешки
  • шоколад
  • крупная соль

Способ приготовления: 

1. Из фиников достаем косточки, наполняем арахисовой пастой, добавляем орешки.

Финики без косточки

2. По желанию поливаем растопленным шоколадом и посыпаем крупной солью. 

Арахисовая паста

2. Конфеты уже можно есть, но можно еще отправить их в морозилку, чтобы они застыли.

Приготовление конфет

После этого они становятся плотнее, словно жвачка!

Готовые конфеты

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