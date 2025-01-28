Полезные конфеты из фиников с арахисовой пастой: делимся самым простым рецептом

Если вы хотите приготовить вкусные домашние конфеты, но без сахара, отличной основой будут сладкие и полезные финики. Их можно начинить арахисовой пастой, добавив орешки.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фиников с арахисовой пастой и орешками.

Ингредиенты:

королевские финики

арахисовая паста

орешки

шоколад

крупная соль

Способ приготовления:

1. Из фиников достаем косточки, наполняем арахисовой пастой, добавляем орешки.

2. По желанию поливаем растопленным шоколадом и посыпаем крупной солью.

2. Конфеты уже можно есть, но можно еще отправить их в морозилку, чтобы они застыли.

После этого они становятся плотнее, словно жвачка!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: