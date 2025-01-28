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Полезные конфеты из фиников с арахисовой пастой: делимся самым простым рецептом
Если вы хотите приготовить вкусные домашние конфеты, но без сахара, отличной основой будут сладкие и полезные финики. Их можно начинить арахисовой пастой, добавив орешки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фиников с арахисовой пастой и орешками.
Ингредиенты:
- королевские финики
- арахисовая паста
- орешки
- шоколад
- крупная соль
Способ приготовления:
1. Из фиников достаем косточки, наполняем арахисовой пастой, добавляем орешки.
2. По желанию поливаем растопленным шоколадом и посыпаем крупной солью.
2. Конфеты уже можно есть, но можно еще отправить их в морозилку, чтобы они застыли.
После этого они становятся плотнее, словно жвачка!
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