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Полезный и легкий салат с курицей и сельдереем: как приготовить
Пришла весна, а это значит, что самое время приводить в порядок фигуру и наполнять организм витаминами. Идеальным блюдом для обеих этих задач являются салаты.
Фудблогер с ником iriska_dimitrova в Instagram представила рецепт очень легкого и питательного салата, который точно понравится всем. Для его приготовления кулинар использовала невероятное сочетание куриного филе и сельдерея.
Ингредиенты
- Куриное филе вареное/печеное – 1 шт.
- Стебли сельдерея – 2-3 шт.
- Ананасы консервированные – ½ банки
- Зеленое яблоко – 1 шт.
- Сыр – 100 гр.
- Майонез\сметана\йогурт
Способ приготовления
1. Куриное филе и стебли сельдерея нарезаем и складываем в миску.
2. Добавляем нарезанные ананасы, очищенное зеленое яблоко и сыр.
3. Заправляем сметаной, йогуртом или майонезом и подаем к столу.
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