Полезный и легкий салат с курицей и сельдереем: как приготовить

Пришла весна, а это значит, что самое время приводить в порядок фигуру и наполнять организм витаминами. Идеальным блюдом для обеих этих задач являются салаты.

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Фудблогер с ником iriska_dimitrova в Instagram представила рецепт очень легкого и питательного салата, который точно понравится всем. Для его приготовления кулинар использовала невероятное сочетание куриного филе и сельдерея.

Ингредиенты

Куриное филе вареное/печеное – 1 шт.

Стебли сельдерея – 2-3 шт.

Ананасы консервированные – ½ банки

Зеленое яблоко – 1 шт.

Сыр – 100 гр.

Майонез\сметана\йогурт

Способ приготовления

1. Куриное филе и стебли сельдерея нарезаем и складываем в миску.

2. Добавляем нарезанные ананасы, очищенное зеленое яблоко и сыр.

3. Заправляем сметаной, йогуртом или майонезом и подаем к столу.

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