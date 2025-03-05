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Полезный и легкий салат с курицей и сельдереем: как приготовить

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
51
Полезный и легкий салат с курицей и сельдереем: как приготовить

Пришла весна, а это значит, что самое время приводить в порядок фигуру и наполнять организм витаминами. Идеальным блюдом для обеих этих задач являются салаты.

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Фудблогер с ником iriska_dimitrova в Instagram представила рецепт очень легкого и питательного салата, который точно понравится всем. Для его приготовления кулинар использовала невероятное сочетание куриного филе и сельдерея.

Полезный и легкий салат с курицей и сельдереем: как приготовить

Ингредиенты

  • Куриное филе вареное/печеное – 1 шт.
  • Стебли сельдерея – 2-3 шт.
  • Ананасы консервированные – ½ банки
  • Зеленое яблоко – 1 шт.
  • Сыр – 100 гр.
  • Майонез\сметана\йогурт

Способ приготовления

1. Куриное филе и стебли сельдерея нарезаем и складываем в миску.

Полезный и легкий салат с курицей и сельдереем: как приготовить

2. Добавляем нарезанные ананасы, очищенное зеленое яблоко и сыр.

Полезный и легкий салат с курицей и сельдереем: как приготовить

3. Заправляем сметаной, йогуртом или майонезом и подаем к столу.

Полезный и легкий салат с курицей и сельдереем: как приготовить

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