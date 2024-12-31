Популярное среди туристов направление оказалось самым загрязненным в мире: почему так

Каир, один из самых известных туристических городов мира, попал во главу угла в списке наиболее загрязненных направлений. Столица Египта, ежегодно привлекающая почти 15 миллионов туристов, имеет одни из самых плохих экологических показателей.

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Это исследование было проведено компанией DIPNDIVE. Город, славящийся своей богатой историей и достопримечательностями, несмотря на экологические вызовы, остается магнитом для путешественников со всего мира. Почему этот город получил такой сомнительный рейтинг и что предлагает туристам, сообщило издание express.co.uk.

Согласно исследованию, основными критериями оценки уровня загрязнения стали индекс качества воздуха (AQI), уровень концентрации мелких частиц PM2,5, качество воды и шумовое загрязнение. В Каире AQI составляет 160, что считается нездоровым для проживания. Для сравнения, нормальный показатель качества воздуха составляет 36. Концентрация PM2,5 в городе достигает 68,4 мкг/м³, значительно превышая рекомендованный ВОЗ предел в 5 мкг/м³.

Кроме воздуха, загрязнение касается воды и общей экологии города. Нил, считающийся сердцем Каира, страдает от загрязнения, несмотря на его важность для города. Уровень шума в столице также остается одним из самых высоких среди туристических направлений, создавая дополнительный дискомфорт для местных жителей и гостей.

При всех этих вызовах туристы продолжают выбирать Каир как место для отдыха. Главной прелестью города остаются Великие пирамиды Гизы – одно из семи чудес света, поражающее своим масштабом и историей. Недалеко находится Египетский музей, содержащий более 17 тысяч артефактов, включая мумии и саркофаги.

Особого внимания заслуживают круизы по реке Нил. Во время такой прогулки туристы могут наслаждаться видом на город из воды, открывая его красоту с другого ракурса. Велосипедные прогулки и посещение местных рынков придают атмосферности путешественники.

Для тех, кто планирует поездку в Каир, важно учесть экологические нюансы города. Туристам рекомендуется выбирать утренние часы для экскурсий во избежание толп и высоких показателей загрязнения воздуха. Также следует обратить внимание на локальные мероприятия по устойчивому туризму, направленные на минимизацию негативного влияния на природу.

Хотя загрязнение представляет серьезную проблему, историческая ценность Каира и его культурное наследие продолжают привлекать внимание путешественников. Этот город дарит уникальный опыт, объединяющий современную жизнь и древние традиции. Туристы, выбирающие Каир, могут насладиться его красотой, соблюдая простые экологические правила.

Каир остается примером города, который, несмотря на вызовы, сохраняет свое обаяние и силу привлекать миллионы гостей.

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