Где провести незабываемый медовый месяц: топ бюджетных направлений

Медовый месяц – особенное время для влюбленных, когда они могут насладиться друг другом, отдохнуть от свадебных хлопот и создать незабываемые воспоминания. Совместное путешествие помогает молодоженам лучше узнать друг друга и укрепить свои отношения. Это время романтики и ярких впечатлений.

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Выбор направления медового месяца зависит от интересов и бюджета. Это может быть экзотический остров, романтический город, горнолыжный курорт или любое другое место, которое пара мечтала посетить вместе. Эксперты подобрали самые лучшие бюджетные направления для медового месяца.

Ривьера Майя, Мексика

Ривьера Майя – настоящий райский уголок на побережье Карибского моря в Мексике. Этот регион славится белоснежными пляжами, чистыми водами, великолепной тропической природой и богатой культурой. Эта волшебная береговая линия между большим курортом Канкун и городком Тулум с приятным пляжем – место, где можно отпраздновать новый этап жизни.

Откройте для себя самый лучший дайвинг в Мексике на райском острове Косумель. Здесь находится самый мощный риф северного полушария с многочисленными проливами и коралловыми выступами. Или можно понежиться на одном из песчаных пляжей, окружающих побережье, например, Плайя Морелос.

Марракеш, Марокко

Стильный, но традиционный Марракеш – один из самых привлекательных городов Марокко. Возможно, это лучшее бюджетное место для медового месяца в Африке, первая культурная столица континента является отличным местом для новобрачных.

Старый город – это настоящий лабиринт узких улиц, где жизнь кипит круглосуточно. Здесь можно потеряться среди множества магазинчиков, где продают изделия традиционных ремесел, экзотические специи и ароматные чаи.

Сады Мажорель – оазис покоя, созданный французским художником Жаком Мажорелем. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, прогуляться по тенистым аллеям и насладиться красотой экзотических растений.

Будапешт, Венгрия

Будапешт – единственная в мире столица с природными термальными лечебными водами. Купание в таких водах не только доставляет удовольствие, но и обладает лечебными свойствами. Самые известные купальни – Сечени, Геллерт и Рудаш.

Будапешт – настоящий музей под открытым небом. Здесь вы увидите великолепные здания в стилях барокко, неоклассицизма и модерна. Особенно поражает Будайский замок, Парламент, Цепной мост и Рыбацкий бастион. Дунай делит город на две части – Буду и Пешт. Прогулка по реке на корабле позволит вам насладиться панорамой города.

Крит, Греция

Если популярный Санторини вам не по карману, но вы ищете моря, солнца и греческих традиций, стоит посетить Крит. Здесь есть красивая венецианская гавань и потрясающие пляжи поблизости, некоторые из которых усыпаны розовым песком.

Кносс, Гортина, Фест – это лишь некоторые из античных городов, сохранивших следы прошлого и позволяющие погрузиться в атмосферу древней Греции. Кносский дворец, один из самых древних в Европе, поражает своей архитектурой и загадками. Пройдите вместе через Самарийское ущелье, самое длинное в Европе, и отправляйтесь на восток, чтобы открыть руины Кносса, связанные с мифом о Тесее и Минотавре.

Самарийский каньон – самый большой в Европе, он предлагает незабываемые походы среди горных ландшафтов для любителей активного отдыха.

Северо-Западное нагорье, Шотландия

Можно выбрать для романтического уединения одну из самых отдаленных и малонаселенных частей Европы. Северо-Западное нагорье Шотландии славится невероятными пейзажами, мистическими озерами, величественными горами и богатыми культурными традициями.

Бесстрашные молодожены могут отправиться в бесплатные походы и сэкономить деньги, ночуя в атмосферных кемпингах или гостевых домиках, где разрешают остаться на одну или две ночи бесплатно.

Регион богат историческими достопримечательностями, такими как замки, форты и руины древних поселений. Вы сможете почувствовать дух шотландских кланов и узнать больше об их истории. Северо-Западное нагорье – настоящий рай для любителей активного отдыха. Здесь можно заниматься треккингом, велоспортом, рыбалкой, каякингом и другими видами спорта. Если вы ищете покоя и уединения, то Северо-Западное нагорье – идеальное место, чтобы насладиться тишиной природы и забыть обо всех проблемах.

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