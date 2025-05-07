Популярный ромком 90-х '10 причин моей ненависти' получит продолжение

Более двух десятилетий назад фильм "10 причин моей ненависти" стал символом подростковой романтики 90-х, соединив классическую драму Шекспира с духом американской школы. Теперь, на волне ностальгии и переосмысления культовых историй, режиссер Гил Юнгер объявил о возвращении этой истории.

Видео дня

Фильм, который когда-то открыл миру Джулию Стайлз и Хита Леджера, получит продолжение. Детали рассказало издание Hollywood Reporter.

Режиссер оригинального фильма Гил Юнгер в комментарии изданию People подтвердил: лента уже в разработке, а сам он совместно с продюсером Эндрю Лазаром и сценаристкой Найей Элль Джеймс работает над превращением истории в полноценную трилогию.

Первый из трех фильмов будет называться "10 вещей, которые я ненавижу в свиданиях" (10 Things I Hate About Dating). По словам Юнгера, сценарий к этой части уже на завершающем этапе. Следующие части вероятно получат названия "10 вещей, которые я ненавижу в браке" и "10 вещей, которые я ненавижу в детях", что намекает на хронологическое развитие темы любви – от первых свиданий до отцовства.

Оригинальная лента 1999 года, основанная на мотивы "Укрощение строптивой" Уильяма Шекспира, стала настоящим хитом. В ней сыграли Джулия Стайлз (Кэт) и Хит Леджер (Патрик), чья химия на экране сделала фильм культовым для целого поколения. Несмотря на то, что кастинг новой части еще не начался, Юнгер признает, что хотел бы снова поработать с Джулией Стайлз: "Она сформировала жизни миллионов женщин. Ее персонаж Кэт оказал огромное влияние".

Также режиссер не исключает появление других актеров из оригинального состава в ролях второго плана или в эпизодах, если это будет органично вписано в сюжет.

Дата премьеры пока не сообщается.

OBOZ.UA ранее предлагал узнать, когда премьера нового сериала Netflix "Сирены", и что известно о сюжете.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.