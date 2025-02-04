Популярный у туристов остров в Испании изменит способ оплаты в барах и ресторанах: что знать

Мальорка – не просто популярный курорт, а настоящая жемчужина Средиземного моря, привлекающая путешественников неповторимым сочетанием природной красоты, богатой истории и современной инфраструктуры. Это самый большой остров Балеарского архипелага, известный чистыми песчаными пляжами, живописными горными массивами и уникальными пещерами.

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Туристов предупредили об определенных изменениях, которые могут быть введены уже в начале теплого сезона. Способ оплаты напитков и еды изменится. Детали рассказало издание Daily Record.

Многие рестораны и бары рассматривают возможность внедрения систем самооплаты, что может ограничить количество вариантов оплаты для туристов.

В разговоре с Majorca Daily Bulletin президент Ассоциации ресторанов CAEB Хуанми Феррер сказал, что эти изменения "могут быть единственным способом выжить для некоторых ресторанов".

"Это единственное решение, чтобы иметь возможность и дальше работать", – отметил Феррер.

Система самооплаты поможет сбалансировать уровень персонала и оставаться прибыльным, особенно в несезон.

Феррер добавил, что сейчас многие рестораны переходят на систему, где клиенты могут платить с помощью QR-кода. Во время пандемии Covid-19 большинство заведений уже перешли на заказ через QR, и это также прибавило бы более простой вариант оплаты.

Обсуждается возможность предварительной оплаты на кассе, как работает большинство итальянских ресторанов. Клиенты должны будут сделать заказ и оплатить счет сразу придя в заведение, прежде чем садиться. Это означает, что для накрывания столов требуется меньше обслуживающего персонала.

Переход к этим вариантам потенциально ограничит методы оплаты для посетителей Мальорки, поскольку это может означать, что больше баров и ресторанов станут безналичными. Перед поездкой следует проверить, взимает ли банк комиссию за пользование картой за границей.

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