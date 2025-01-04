Посевный календарь на январь-2025: что нужно сделать и когда

В январе природа отдыхает, но для опытных огородников это время планирования и подготовки к новому сезону. Первый месяц года благоприятен для того, чтобы сеять некоторые растения на рассаду. Лучшие дни для посева определяются по лунному календарю.

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Луна оказывает влияние на движение соков в растениях. Эксперты говорят, что высаживая растения в благоприятные дни можно увеличить их урожайность. OBOZ.UA публикует посевной календарь на январь-2025.

Фазы Луны в январе-2025

Лунный цикл влияет на многие естественные процессы, в том числе на рост растений.

1-13 января – растущая фаза Луны. Этот период считается благоприятным для посева на рассаду растений, корневая система которых развивается под землей.

14 января наступит полнолуние. В этот период издавна советовали воздержаться от садово-огородных работ.

15-28 января Луна будет убывать. В народе говорят, что в теплое время года это время для обрезки растений, прополки и других работ, связанных с надземной частью растений.

29 января – новолуние. Энергия Луны в этот период минимальна, поэтому лучше отдохнуть и посвятить время планированию.

30-31 января снова наступит фаза растущей Луны.

Благоприятные дни для посева рассады в январе-2025

Наиболее благоприятными датами для работы в саду и на огороде в первом месяце 2025 будут следующие дни: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28, 31 января.

Неблагоприятные дни в январе

14, 15, 16, 29, 30 января – неблагоприятные дни по лунному календарю. Активными посевами в это время заниматься не стоит. Но можно подготовить семена к ранним высадкам, укрыть от мороза многолетники в саду или проверить и почистить садовый инвентарь.

Благоприятные дни для разных культур

Благоприятные дни для каждой культуры могут отличаться. Рекомендуется обратиться к специальным месячным посевным календарям, подробно описывающим все благоприятные и неблагоприятные дни для каждой культуры.

5-6, 8-9, 15-16, 21-22 января можно высадить на рассаду ранние помидоры.

5-7, 10-12, 20-22 января – благоприятное время для высадки перца.

6-7, 9-11, 15-16, 23-24 января можно посеять баклажаны.

Корневой сельдерей хорошо взойдет, если посеять его 10-12, 16-17, 21-22 января.

А для зелени (базилика, петрушки, укропа и т.п.) благоприятными датами будут 8-9, 13-14, 1-19 января.

Другие садово-огородные работы в январе.

В январе следует заняться следующими работами:

подготовка семян – следует замочить семена в стимуляторах роста, обработать их против болезней и вредителей;

проведение дезинфекции инвентаря для предотвращения распространения болезней и вредителей;

составление плана посадки культур на следующий сезон;

уход за комнатными растениями, включающий пересадку, обрезку, подкормку.

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