Появился постер второго сезона 'Кофе с кардамоном': когда может выйти

Несмотря на все скандалы и неприятности, украинский сериал "Кофе с кардамоном" вскоре все же получит второй сезон. Более того, поклонникам шоу уже показали постер его следующей части.

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Промо-кадр, а также снимки с главными героями истории появились в официальном Instagram-аккаунте телевизионного шоу. Второй сезон получил подзаголовок "Сила земли". Премьеру новых серий авторы обещают уже в этом году.

"На постере – главная героиня между двумя мирами, между двумя судьбами. Анна (Елена Лавренюк) стоит между Стефаном Терлецким (Алексей Гнатковский) и Павелом Крушевским (Александр Кобзарь) — двумя мужчинами, которые могут изменить ее будущее. Это не просто любовный треугольник, а вопросы чести, чувств и внутренней борьбы", — говорится в описании постера.

Команда "Кофе с кардамоном" обещает зрителям несколько большее, чем романтическая драма. Поклонников шоу ждет "история о силе, борьбе за землю, свободе, семье". Авторы намекают, что Анна в следующей части шоу больше не будет той наивной девушкой, которая была в премьерном сезоне. "Теперь она женщина, которая знает, что такое потери, и как дорого стоит собственный дом", — так описывают ее.

Известно, что в настоящее время завершено 90% съемок второго сезона. Сейчас идет работа над финальными сценами. Далее "Кофе с кардамоном" перейдет на этап монтажа, цветокоррекции и сведения звука. В скором времени зрители увидят новые восемь серий любимой истории. По всей вероятности, это произойдет уже в новом телевизионном сезоне. Во всяком случае, авторы обещают представить продолжение до конца этого года.

Режиссером новых серий выступит Ирина Громозда. За сценарий она отвечает вместе с соавторами – Сергеем Коротуном и Екатериной Маевской.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, сериал "Кофе с кардамоном" оказался в центре скандала с авторскими правами. Автор оригинального романа, легшего в основу телешоу, писательница Наталья Гурницкая заявила, что продолжение начали снимать без ее разрешения. Телеканал СТБ, который занимается производством сериала, ответил, что намерен и дальше соблюдать украинское законодательство во время его создания.

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