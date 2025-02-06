Появился трейлер фильма 'Мир Юрского периода: Возрождение': когда выйдет в кино

Кинофраншиза студии Universal "Мир Юрского периода" уже в этом году пополнится новым фильмом. Ко вселенной, которую основал легендарный Стивен Спилберг, прибавится лента с подзаголовком "Возрождение" и в сети уже доступен трейлер к ней.

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Ролик вышел на YouTube-канале Jurassic World, полностью посвященном научно-фантастической франшизе. Он представляет главных героеы некоторые детали сюжета фильма.

Согласно синопсису, действие "Возрождения" происходит через пять лет после завершения событий предыдущего фильма "Доминион". Экологическая ситуация на Земле складывается неблагоприятным для динозавров образом. Выжившие животные существуют в изолированных экваториальных очагах с особым климатом. Три наиболее колоссальных существа, живущих на суше, в море и в воздухе в пределах этой тропической биосферы, содержат в своей ДНК ключ к лекарству, которое должно принести человечеству спасение от болезни сердца.

Специалистка по секретным операциям Зора Беннетт ( Скарлетт Йоханссон ) возглавляет команду, которая должна защитить генетический материал динозавров. Однако ее люди по ряду обстоятельств оказываются в ловушке на острове, где когда-то находился тайный исследовательский центр. Здесь, на территории, населенной динозаврами, люди лицом к лицу сталкиваются со зловещим, шокирующим открытием, которое скрывали от мира на протяжении многих десятилетий.

Кроме Йоханссон в каст "Мира Юрского периода: Возрождение" вошли Махершала Али и Джонатан Бейли. За режиссуру ленты отвечает Гарет Эдвардс ("Бунтарь Один"). Сцераристом проекта выступил автор оригинального "Парка Юрского периода" Спилберга и его первого сиквела Дэвид Кеппа.

В украинском прокате фильм дебютирует 3 июля этого года. В мире премьера "Мира Юрского периода: Возрождение" запланирована на 4 июля.

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