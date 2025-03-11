Предыдущий длился более 3 часов: 'Аватар 3' станет самым длинным фильмом в серии

Кинорежиссер Джеймс Кэмерон ("Титаник", "Терминатор", "Бездна") на протяжении всей карьеры славился масштабным подходом к созданию фильмов. О том, что 70-летний постановщик не собирается замедляться, свидетельствуют и его слова о следующей работе – фантастической ленте "Аватар: Огонь и пепел".

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Как поделился Кэмерон с журналом Empire, третья часть саги станет самой длинной из всех фильмов серии "Аватар". И это при том, что фильм "Аватар: Путь воды" длился более 3 часов.

По словам режиссера, во время работы на "Путем воды" он и его команда поняли, что у них много классных идей, которые не удалось полностью воплотить в первом акте второго фильма. "Фильм двигался как скоростной поезд, и мы недостаточно детально изучили характеры. Поэтому я сказал: "Народ, мы должны это разделить"… Третий фильм на самом деле будет немного длиннее второго", – признался Кэмерон. И это несмотря на то, что вторая часть "Аватара" оказалась действительно эпической.

К работе над фильмом "Аватар: Огонь и пепел" Кэмерон пригласил сценаристов Рика Джаффу и Аманду Сильвер. Перед ними была поставлена задача глубже проработать характеры персонажей. Разделение сиквела и триквела дало им возможность лучше перенести все нюансы на экран.

"Эти фильмы гораздо больше, чем просто энергичный сюжет и прекрасное зрелище. Я имею в виду, что они получили настоящих персонажей", – поделился Кэмерон. Он также добавил, что "Огонь и пепел" больше сосредоточится на отношениях главного героя Джейка Салли с его детьми и тематике семьи в целом. "Эти персонажи являются смесью нас, нашего детства, нашей роли родителей, ошибок, которые мы совершали и, возможно, в определенной степени продолжаем совершать как родители", — рассказал журналу Empire Кэмерон. "Я имею в виду, что Джейк – придурок. Он очень суров к своим детям. И это я", – добавил он.

Ожидается, что фантастический экшн "Аватар: Огонь и пепел" выйдет в прокат в декабре этого года. Он расскажет о племенах планеты Пандора, живущих в ее вулканических регионах. К своим ролям в триквеле вернутся Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Сигурни Уивер, Джоэл Дэвид Мур, Си Си Эйч Паундер, Мэтт Джеральд и другие актеры. Новичком каста станет Уна Чаплин, которая сыграет главу пепельных кланов на'ві.

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