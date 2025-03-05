Роберт Дауни-младший отказался играть в 'Одиссее' Кристофера Нолана: какая причина

Биографическая драма "Оппенгеймер" принесла долгожданный "Оскар" и режиссеру Кристоферу Нолану и исполнителю второстепенной роли, актеру Роберту Дауни-младшему. Казалось бы, в следующем проекте сама судьба повелевает им поработать вместе снова. Но, похоже, планы пришлось изменить.

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Как пишет издание ITC со ссылкой на данные голливудского инсайдера Дэниела Рихтмана, в экранизации древнегреческой поэмы "Одиссея" Дауни-младший должен был сыграть главного антагониста – бога морей Посейдона. Однако он выбрал новый проект от студии Marvel и вернется к работе над перезапуском "Мстителей". Что примечательно, там актер тоже сыграет злодея.

Обе картины – и "Одиссея" Нолана, и "Мстители: Судный день" должны выйти в 2026 году. Однако напрямую конкурировать они не будут. Премьера супергеройского блокбастера запланирована на 1 мая, а пеплум по греческому эпосу должен стартовать в кинотеатрах 17 июля. Кстати, новый фильм Нолана уже заставил Marvel перенести дату релиза четвертой части Человека-паука. Соответственно, съемки обеих картин будут продолжаться параллельно, поэтому соединить работу над обеими у Дауни-младшего не получится. Вероятной причиной того, что он избрал возвращение в комикс-кино, называют больший гонорар.

Каст "Одиссеи", как всегда бывает у Нолана, будет мегазвездным. Главную роль царя Итаки, который в результате проклятия Посейдона десятилетиями скитается по миру, пытаясь вернуться домой после Троянской войны, сыграет Мэтт Дэймон. По слухам, роль его сына Телемаха достанется Тому Холланду. Также в каст должны войти Бенни Сафди, Химеш Пател, Эллиот Пейдж, Уилл Юн Ли, Люпита Нионго, Джон Бернтал, Миа Гот, Саманта Мортон, Зендея, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон. Однако, кому досталась какая роль, пока неизвестно.

По предварительным оценкам, работа над "Одиссеей" обойдется примерно в 250 миллионов долларов. Это делает ее самым дорогим фильмом в карьере Нолана. Съемочный период фильма уже начался. Над первыми сценами картины уже работают в Марокко.

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