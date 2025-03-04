Кто будет в новых 'Мстителях': случайная утечка данных раскрыла героев

В сети появилась информация, которая может кардинально изменить представление фанатов о следующем фильме Marvel – "Мстители: Судный день". Массив концептуального искусства, опубликованного дизайнером Мушком Ризви, обнаружил ряд персонажей, которые, вероятно, появятся в фильме, а также в других проектах MCU.

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Содержащиеся в обнародованных изображениях спойлеры дают новые сведения о том, кто может появиться на экране и чем удивит зрителей в будущих этапах вселенной Marvel. Судя по информации, "Мстители: Судный день" может ввести зрителей в новый мир, образовавшийся после разрушения многочисленных реальностей.

Доктор Дум, главный злодей в сюжете, сыграет важную роль в будущих событиях, и подтверждено, что его роль возьмет на себя Роберт Дауни-младший. После семилетнего перерыва он возвращается в MCU, и вопрос, против которого ему придется выступить, остается открытым. Но будет ли Доктор Дум новым врагом для Мстителей или, возможно, станет союзником в борьбе с новыми угрозами — это еще предстоит узнать.

Изображения, попавшие в сеть, демонстрируют разбросанные по средневековому миру образы главных героев. Среди них — Брюс Беннер и Дженнифер Уолтерс, известные как Халк и Женщина-Халк, оказывающиеся в новом, незнакомом для них мире, где приходится сталкиваться с другими зелеными монстрами. Есть и вероятность, что сюжет будет включать конфликты в семье Халков, поскольку Брюс, возможно, встретится со своим сыном Скааром, с которым в последний раз мы виделись в финале сериала "Женщина-Халк".

В изображениях также фигурируют молодые герои MCU, среди которых Марвел, Кэсси Лэнг, Кейт Бишоп, Виккан и Спид. Они появляются в баре, где обсуждают сложившуюся ситуацию и, вероятно, их команда будет преодолевать новые вызовы на пути к борьбе со злом. Они находятся под охраной Звездного Лорда и Вонга, а также других знакомых персонажей.

Тем временем появились интересные намеки на происходящее в других частях MCU. Одно из концептуальных изображений показывает совершенно новую Черную пантеру, намекающую на возможное введение персонажа Т'Чаллы из другой реальности. Кроме того, в одном из фрагментов искусства появляется Питер Квилл, находящийся в компании White Vision, указывающий на предстоящую встречу этих персонажей в серии шоу Vision Quest.

Взгляд на императора Дума, держащего суд, вызывает новые предположения. Он стоит перед рядом людей, среди которых, вероятно, есть Черная Вдова и Сью Шторм, а также Доктор Стрэндж. Такая расстановка персонажей может подготовить зрителей к новым непредсказуемым альянсам и конфликтам, где старые герои объединяются, чтобы противостоять новому злодею.

Теперь остается только ждать премьеру "Мстителей: Судный день", которая запланирована на 1 мая 2026 года. К этому времени поклонники Marvel будут иметь возможность проникнуть в другие проекты вселенной, которые постепенно раскрывают новые детали и перспективы для будущих сюжетных линий.

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