С чем рядом нельзя хранить свеклу: овощ быстро испортится

Свекла – это полезный и долговечный овощ, который при правильном хранении может оставаться свежим в течение нескольких месяцев. Однако многие совершают ошибку, складывая его в один ящик с неподходящими соседями. Некоторые продукты могут ускорить порчу свеклы, сделать ее дряблой или даже привести к появлению гнили.

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Редакция FoodOboz расскажет, какие продукты лучше держать подальше от свеклы. Рекомендации помогут сохранить продукт свежим надолго.

Худший сосед для свеклы – это морковь. Оба корнеплода конкурируют за влагу, и свекла начинает ее "отбирать", что приводит к быстрому высыханию моркови. Она становится вялой, теряет сочность и быстро портится.

Единственное исключение – если моркови и свеклы немного, или же вы планируете использовать их в течение недели. В противном случае лучше держать эти овощи по отдельности.

С какими овощами можно хранить свеклу:

Картофель. Картофель и свекла – идеальное сочетание для хранения. Свекла впитывает лишнюю влагу, которая может повлечь загнивание картофеля, тем самым продлевая срок его годности. Это своеобразный "естественный фильтр", помогающий поддерживать картофель сухим и свежим.

Как правильно хранить свеклу, чтобы она не портилась:

Храните свеклу в прохладном темном месте (погреб, холодильник, кладовая).

(погреб, холодильник, кладовая). Не мойте свеклу перед хранением – лишняя влага может спровоцировать гниение.

перед хранением – лишняя влага может спровоцировать гниение. Используйте ящики или мешки с песком – они помогут поддерживать оптимальный уровень влажности .

. Держите свеклу отдельно от быстро высыхающих овощей (например, моркови).

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