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Салат "Красное море" с крабовыми палочками и вкусной заправкой: элементарный рецепт

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,0 т.
Рецепт салата

Крабовые палочки и красный сладкий перец – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусного салата. Для того, чтобы блюдо было сытным, добавьте в салат тертый твердый сыр. 

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Крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата с крабовыми палочками и красным, сладким перцем. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • крабовые палочки – 1 упаковка 
  • помидоры – 3 шт. (450 г)
  • перец болгарский – 1 шт. большой (200 г)
  • чеснок – 2-3 зуб. 
  • сыр твердый – 70-80 г
  • майонез – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки нарезать соломкой, болгарский перец и помидоры. Из помидоров перед достаньте сердцевину. Переложите ингредиенты в миску.

Ингредиенты для салата

2. Твердый сыр натрите на большую терку и также переложите в миску.

Сыр и перец для блюда

3. Чеснок натрите на мелкую терку и добавьте к другим ингредиентам. Посолите и поперчите по вкусу и добавьте майонез. Перемешайте и можно подавать.

Готовый салат

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