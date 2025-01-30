Салат "Красное море" с крабовыми палочками и вкусной заправкой: элементарный рецепт
Крабовые палочки и красный сладкий перец – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусного салата. Для того, чтобы блюдо было сытным, добавьте в салат тертый твердый сыр.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата с крабовыми палочками и красным, сладким перцем.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 1 упаковка
- помидоры – 3 шт. (450 г)
- перец болгарский – 1 шт. большой (200 г)
- чеснок – 2-3 зуб.
- сыр твердый – 70-80 г
- майонез – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки нарезать соломкой, болгарский перец и помидоры. Из помидоров перед достаньте сердцевину. Переложите ингредиенты в миску.
2. Твердый сыр натрите на большую терку и также переложите в миску.
3. Чеснок натрите на мелкую терку и добавьте к другим ингредиентам. Посолите и поперчите по вкусу и добавьте майонез. Перемешайте и можно подавать.
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