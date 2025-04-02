Салат "Морковь по-корейски" с филе и вкусной заправкой: идеально для пасхального стола

Морковь – не только вкусный, но и очень полезный овощ, который может быть основой для приготовления салатов, а также закусок. Стоит отметить, что морковь добавляют практически во все блюда.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из моркови, с филе и специями.

Ингредиенты:

Морковь – 3 шт.

Лук – 2 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Филе куриное – 1 половинка

Масло

Сахар – 1 ст. л

Соевый соус – 1 ст. л

Уксус – 3 ст. л.

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Натрите морковь, лук порежьте, чеснок натрите, смешайте.

2. Филе порежьте кубиком, обжарьте с луком.

3. Смешайте филе и морковь, добавьте соевый соус, перец, сахар, перемешайте.

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