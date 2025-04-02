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Салат "Морковь по-корейски" с филе и вкусной заправкой: идеально для пасхального стола

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
219
Рецепт салата

Морковь – не только вкусный, но и очень полезный овощ, который может быть основой для приготовления салатов, а также закусок. Стоит отметить, что морковь добавляют практически во все блюда.

Видео дня
Вкусный салат из моркови

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из моркови, с филе и специями. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Морковь – 3 шт. 
  • Лук – 2 шт. 
  • Чеснок – 3 зуб. 
  • Филе куриное – 1 половинка
  • Масло 
  • Сахар – 1 ст. л
  • Соевый соус – 1 ст. л
  • Уксус – 3 ст. л.
  • Соль, перец

Способ приготовления: 

1. Натрите морковь, лук порежьте, чеснок натрите, смешайте. 

Морковь для салата

2. Филе порежьте кубиком, обжарьте с луком. 

Приготовление блюда

3. Смешайте филе и морковь, добавьте соевый соус, перец, сахар, перемешайте.

Готовый салат

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