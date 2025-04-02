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Салат "Морковь по-корейски" с филе и вкусной заправкой: идеально для пасхального стола
Морковь – не только вкусный, но и очень полезный овощ, который может быть основой для приготовления салатов, а также закусок. Стоит отметить, что морковь добавляют практически во все блюда.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из моркови, с филе и специями.
Ингредиенты:
- Морковь – 3 шт.
- Лук – 2 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Филе куриное – 1 половинка
- Масло
- Сахар – 1 ст. л
- Соевый соус – 1 ст. л
- Уксус – 3 ст. л.
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Натрите морковь, лук порежьте, чеснок натрите, смешайте.
2. Филе порежьте кубиком, обжарьте с луком.
3. Смешайте филе и морковь, добавьте соевый соус, перец, сахар, перемешайте.
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