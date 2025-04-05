Самая большая золотая шахта в мире: чем поражает африканский Йоханнесбург

Среди раскаленных земель Южной Африки, вдали от рек и морей, вырос город, который давно превратился в символ золотых приисков – Йоханнесбург. Это самый большой город в мире, расположенный далеко от природных источников воды, но не от источников богатства.

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Йоханнесбург заслуженно называют "городом золота", ведь именно здесь расположена самая большая по запасам золотая шахта на планете – South Deep. Чем поражает город, рассказало издание Express.

Золотая лихорадка Витватерсранда

Все началось в 1886 году, когда обнаружили огромное месторождение золота в регионе Витватерсранд. Это открытие спровоцировало настоящий приток шахтеров, предпринимателей и авантюристов со всего мира, и буквально через несколько лет среди безводного плато появился город Йоханнесбург. Само золото послужило основой его стремительного роста и коммерческого влияния.

Бассейн Витватерсранд стал одним из богатейших золотоносных районов в мире. За более века из его недр было добыто более 40 000 тонн золота, что составляет примерно 22% всего золота, ныне находящегося на поверхности Земли. Это гигантская цифра, которая сделала Южную Африку мировым лидером по добыче золота до 1970-х годов.

Шахта South Deep

Шахта South Deep является самой большой золотой шахтой в мире по подтвержденным запасам. Это не просто рудник – это подземный город, лабиринт тоннелей и шахтных стволов, простирающихся на 140 км и достигающих почти трех километров вглубь Земли.

South Deep имеет сложную структуру: здесь работают два основных шахтных комплекса. Шахта расположена в 45 км юго-западнее Йоханнесбурга, и первое золото здесь было добыто еще в 1961 году (тогда шахта называлась "Золотой рудник Западных Областей"). Ожидается, что ее эксплуатация продлится до 2092 года, что делает South Deep стратегическим объектом мирового уровня.

Кризис добычи золота

Несмотря на грандиозное прошлое, добыча золота в Южной Африке снижается. Со своего пика в 1970-х годах, когда страна занимала первое место в мире, объемы добычи упали на 85% между 1980 и 2018 годами. Причины этого – исчерпание доступных залежей, увеличение глубины шахт, рост расходов, а также социальные и экологические проблемы.

Сегодня на территории страны осталось более 6000 заброшенных шахт, большинство из которых расположены вдоль так называемой "Золотой дуги" – геологической пряди, простирающейся от Йоханнесбурга через Фри-Стейт до Северо-Западных провинций.

Нелегальная добыча

Под землей по-прежнему остаются миллионы унций золота. И это породило другую, темную сторону горного дела – нелегальную добычу. По данным Комиссии по правам человека ЮАР, только в 2015 году в стране работало около 30 000 неофициальных шахтеров. Они работают без лицензий, часто в заброшенных шахтах, в опасных условиях, без должной защиты.

Нелегальная добыча не только угрожает жизни людей, но и влечет за собой социальные конфликты. Напряжение растет между нелегальными копателями, крупными корпорациями и правительством. Так, в 2024 году власти заблокировали доступ к рудникам Buffelsfontein (к западу от Йоханнесбурга), перекрыв поставки пищи и воды, чтобы заставить сотни шахтеров вернуться на поверхность.

Современный Йоханнесбург – город контрастов

Йоханнесбург продолжает жить на пересечении глубокого прошлого и неопределенного будущего. С одной стороны – это динамичное финансовое и культурное сердце Южной Африки с современными небоскребами, музеями и торговыми центрами. С другой – город, буквально стоящий на сотнях километров шахтных тоннелей, многие из которых стали опасными или заброшенными.

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