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Самая вкусная солянка из всего, что есть в холодильнике: простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
489
Рецепт солянки

Солянка – одно из самых простых в приготовлении и сытных блюд, которое готовится из всего, что есть в холодильнике. Для яркого вкуса добавьте в блюдо специи, а также маслины, томатную пасту. 

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Домашняя солянка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной солянки с вареной говядиной, копченой колбасой и овощами. 

Рецепт солянки

Ингредиенты:

  • Говядина – 350 г
  • Охотничьи колбаски – 150 г
  • Ветчина – 150 г
  • Карбонад – 100 г
  • Лук – 2 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Картофель – 3 шт
  • Соленые огурцы – 3 шт
  • Рассол от огурцов – 1 стакан
  • Маслины – 1 банка
  • Томатная паста – 1 ст.л с горкой
  • Соль/перец – по вкусу
  • Хмели – сунели – по вкусу
  • Петрушка и укроп

Способ приготовления: 

1. Отвариваем говядину вместе с луком 2 часа, не забываем снимать пенку. 

Мясо и бульон

2. В это время мелко шинкуем лук, морковь натираем на большой терке, колбаски нарезаем кружочками, копчености и огурцы нарезаем полосками. Обжариваем лук, затем добавляем морковь, жарим 3-5 мин, затем добавляем все копчености, обжариваем еще 3 мин, добавляем огурцы и томатную пасту, обжариваем все 3-5 мин, затем добавляем стакан огуречного рассола, хмели-сунели, и тушим под крышкой 20 минут. 

Зажарка для блюда

3. Достаем говядину из бульона и нарезаем кубиком, добавляем в бульон картофель (по желанию) и мясо, варим 5 минут, затем добавляем зажарку и варим все вместе 15 минут.

Мясо для супа

4. Добавляем перец, маслины, сок лимона, мелко нарезанный укроп и варим еще пару минут.

Приготовление солянки

Готовую солянку подаем со сметаной и долькой лимона!

Готовая солянка

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