Самая вкусная солянка из всего, что есть в холодильнике: простой рецепт сытного блюда
Солянка – одно из самых простых в приготовлении и сытных блюд, которое готовится из всего, что есть в холодильнике. Для яркого вкуса добавьте в блюдо специи, а также маслины, томатную пасту.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной солянки с вареной говядиной, копченой колбасой и овощами.
Ингредиенты:
- Говядина – 350 г
- Охотничьи колбаски – 150 г
- Ветчина – 150 г
- Карбонад – 100 г
- Лук – 2 шт
- Морковь – 1 шт
- Картофель – 3 шт
- Соленые огурцы – 3 шт
- Рассол от огурцов – 1 стакан
- Маслины – 1 банка
- Томатная паста – 1 ст.л с горкой
- Соль/перец – по вкусу
- Хмели – сунели – по вкусу
- Петрушка и укроп
Способ приготовления:
1. Отвариваем говядину вместе с луком 2 часа, не забываем снимать пенку.
2. В это время мелко шинкуем лук, морковь натираем на большой терке, колбаски нарезаем кружочками, копчености и огурцы нарезаем полосками. Обжариваем лук, затем добавляем морковь, жарим 3-5 мин, затем добавляем все копчености, обжариваем еще 3 мин, добавляем огурцы и томатную пасту, обжариваем все 3-5 мин, затем добавляем стакан огуречного рассола, хмели-сунели, и тушим под крышкой 20 минут.
3. Достаем говядину из бульона и нарезаем кубиком, добавляем в бульон картофель (по желанию) и мясо, варим 5 минут, затем добавляем зажарку и варим все вместе 15 минут.
4. Добавляем перец, маслины, сок лимона, мелко нарезанный укроп и варим еще пару минут.
Готовую солянку подаем со сметаной и долькой лимона!
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