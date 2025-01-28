Самая вкусная солянка из всего, что есть в холодильнике: простой рецепт сытного блюда

Солянка – одно из самых простых в приготовлении и сытных блюд, которое готовится из всего, что есть в холодильнике. Для яркого вкуса добавьте в блюдо специи, а также маслины, томатную пасту.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной солянки с вареной говядиной, копченой колбасой и овощами.

Ингредиенты:

Говядина – 350 г

Охотничьи колбаски – 150 г

Ветчина – 150 г

Карбонад – 100 г

Лук – 2 шт

Морковь – 1 шт

Картофель – 3 шт

Соленые огурцы – 3 шт

Рассол от огурцов – 1 стакан

Маслины – 1 банка

Томатная паста – 1 ст.л с горкой

Соль/перец – по вкусу

Хмели – сунели – по вкусу

Петрушка и укроп

Способ приготовления:

1. Отвариваем говядину вместе с луком 2 часа, не забываем снимать пенку.

2. В это время мелко шинкуем лук, морковь натираем на большой терке, колбаски нарезаем кружочками, копчености и огурцы нарезаем полосками. Обжариваем лук, затем добавляем морковь, жарим 3-5 мин, затем добавляем все копчености, обжариваем еще 3 мин, добавляем огурцы и томатную пасту, обжариваем все 3-5 мин, затем добавляем стакан огуречного рассола, хмели-сунели, и тушим под крышкой 20 минут.

3. Достаем говядину из бульона и нарезаем кубиком, добавляем в бульон картофель (по желанию) и мясо, варим 5 минут, затем добавляем зажарку и варим все вместе 15 минут.

4. Добавляем перец, маслины, сок лимона, мелко нарезанный укроп и варим еще пару минут.

Готовую солянку подаем со сметаной и долькой лимона!

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