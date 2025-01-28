Самые вкусные домашние голубцы для сытного обеда: как правильно парить капусту
Голубцы – это любимое блюдо многих семей, которое всегда добавляет тепла и уюта к обеденному столу. Чтобы они получились сочными и вкусными, важно правильно подготовить капусту. Пропаривание листьев – главный секрет, который сделает приготовление более легким и результат идеальным. Следуя простым советам, вы сможете создать настоящий кулинарный шедевр, понравившийся всей семье.
Идея приготовления вкусных домашних голубцов на обед опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Результат вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- рис – 1 стакан
- фарш – 600-700 г
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- капуста – 1-2 головки
- масло – для жарки
- томатная паста – 2 ст.л.
- сметана – 200 мл.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Как правильно приготовить капусту.
2. Вырежьте кочерыжку в капусте, чтобы легче отделять листья.
3. Положите капусту в кастрюлю с горячей водой и отваривайте: молодую капусту – 1 минуту, старую – 2–3 минуты. Не переваривайте, чтобы листья оставались эластичными. Постепенно снимайте листья, давая им немного остыть.
4. Обрежьте загрубевшие стебли, а крупные листья при необходимости разделите пополам.
5. Отварите рис до полуготовности.
6. К рису добавьте фарш, жареный на масле лук и морковь.
7. Посолите, поперчите, добавьте излюбленные специи и тщательно перемешайте начинку.
8. На каждый лист капусты выложите немного начинки и заверните так, чтобы края плотно держали форму.
9. Выложите голубцы в кастрюлю, застелив дно капустными листьями.
10. При желании добавьте полоски сала для аромата.
11. Смешайте сметану с томатной пастой и водой.
12. Залейте голубцы так, чтобы их заливка полностью покрыла.
13. Накройте крышкой и тушите на слабом огне или запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 1-1,5 часов.
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