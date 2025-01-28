Самые вкусные домашние голубцы для сытного обеда: как правильно парить капусту

Голубцы – это любимое блюдо многих семей, которое всегда добавляет тепла и уюта к обеденному столу. Чтобы они получились сочными и вкусными, важно правильно подготовить капусту. Пропаривание листьев – главный секрет, который сделает приготовление более легким и результат идеальным. Следуя простым советам, вы сможете создать настоящий кулинарный шедевр, понравившийся всей семье.

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Идея приготовления вкусных домашних голубцов на обед опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

рис – 1 стакан

фарш – 600-700 г

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

капуста – 1-2 головки

масло – для жарки

томатная паста – 2 ст.л.

сметана – 200 мл.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Как правильно приготовить капусту.

2. Вырежьте кочерыжку в капусте, чтобы легче отделять листья.

3. Положите капусту в кастрюлю с горячей водой и отваривайте: молодую капусту – 1 минуту, старую – 2–3 минуты. Не переваривайте, чтобы листья оставались эластичными. Постепенно снимайте листья, давая им немного остыть.

4. Обрежьте загрубевшие стебли, а крупные листья при необходимости разделите пополам.

5. Отварите рис до полуготовности.

6. К рису добавьте фарш, жареный на масле лук и морковь.

7. Посолите, поперчите, добавьте излюбленные специи и тщательно перемешайте начинку.

8. На каждый лист капусты выложите немного начинки и заверните так, чтобы края плотно держали форму.

9. Выложите голубцы в кастрюлю, застелив дно капустными листьями.

10. При желании добавьте полоски сала для аромата.

11. Смешайте сметану с томатной пастой и водой.

12. Залейте голубцы так, чтобы их заливка полностью покрыла.

13. Накройте крышкой и тушите на слабом огне или запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 1-1,5 часов.

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