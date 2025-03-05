Самые вкусные вареники с сыром на заварном тесте: идеальное блюдо для обеда
На обед всегда очень удобно отварить вареники. Можно заморозить определённое количество и приготовить в любой момент. Для основы отлично подойдет заварное тесто – оно мягкое и очень эластичное.
Идея приготовления вареников с сыром на заварном тесте опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Для начинки понадобится всего три ингредиента.
Ингредиенты для теста:
- мука – 300-500 г
- яйца – 1 шт.
- кипяток – 150 мл.
- соль – 0,5 ч.л.
- масло – 2-3 ст.л.
- кусочек сливочного масла, чтобы добавить в готовые вареники
Ингредиенты для начинки:
- кисломолочный творог – 360-400 г
- яйца – 1 шт.
- соль – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Для теста муку предварительно просеять, добавить в яйцо, соль.
2. Влить масло, перемешать ложкой или лопаткой в состояние крошки.
3. Далее влить кипяток и замешать тесто. Сначала ложкой, пока горячо, затем вымешать руками не менее 5 минут до однородного/эластичного состояния. Муки для начала берите меньше указанного и постепенно добавляйте при необходимости, если тесто будет липнуть к рукам.
4. Накрыть тесто полотенцем или замотать в пленку, оставить отдыхать не менее 30 минут при комнатной температуре.
5. Такое заварное тесто отлично держит форму, не разваривается, не трескается при замораживании, вкусно и очень приятно в работе.
6. Для начинки соединить все ингредиенты.
7. Готовое тесто разделить на 2 части и каждую раскатать на присыпанной мукой поверхности в тоненький пласт толщиной 3 мл.
8. Вырезать кружочки, выложить начинку, соединить края и сформировать варенички. По желанию можно сделать красивый фигурный кантик.
9. Готовые варенички выложить на дощечку, остановленную мукой и накрыть полотенцем, чтобы не заветривались.
10. Отварить в кипящей, обязательно подсоленной воде.
11. Когда вода закипела, подсолить, перемешать, выложить вареники и снова перемешать, чтобы они не склеились.
12. Когда все начало легко кипеть, варить вареники 2 минуты и сразу вынуть. Замороженные варить 5 минут.
13. Смазать сливочным маслом и подавать с обжаренным луком или сметаной.
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