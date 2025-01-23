Самый вкусный домашний десерт "Сникерс": проще, чем любой торт
Если вы любите популярный батончик сникерс, тогда этот рецепт точно для вас. Для приготовления вкусного, домашнего десерта вам понадобится пышный бисквит, нежный сливочный крем и ароматная сахарная карамель.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего десерта "Сникерс", основа которого – нежный бисквит, а яркий вкус блюду придадут орехи и карамель.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 90 г сахара
- 75 г муки
- 15 г какао
- 25 г масла
- 30 г молока
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
Карамель:
- 120 г сахара
- 60 г масла
- 90 г сливок 33%
- 2 г соли
Крем:
- 200 г холодных сливок 33%, 200 г холодного сливочного сыра, 30 г сахарной пудры
Глазурь:
- 100 г молочного шоколада
- 40 г масла
- 120 г соленого арахиса
Способ приготовления:
1. Бисквит: яйца соединяем с сахаром, подогреваем на водяной бане, помешивая до растворения сахара. Взбиваем 10 минут, добавляем муку, какао, разрыхлитель, перемешиваем. Отдельно соединяем молоко и растопленное масло, добавляем немного бисквитного теста, размешиваем вместе и вливаем в основное тесто. Выпекаем при 180 градусах – 20-25 минут.
2. Для карамели: растапливаем сахар до янтарного цвета, убавляем огонь до минимума, постепенно добавляем остальные ингредиенты – масло, соль и сливки. Готовую карамель охлаждаем.
3. Крем: соединяем ингредиенты и взбиваем миксером до пышности, 5 минут.
4. Собираем трайфл в форме, отправляем в холодильник.
5. Глазурь: на водяной бане растапливаем шоколад с маслом, добавляем орешки и выкладываем глазурь сверху на торт, охлаждаем хотя бы 1 час.
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