Самый вкусный домашний десерт "Сникерс": проще, чем любой торт

Если вы любите популярный батончик сникерс, тогда этот рецепт точно для вас. Для приготовления вкусного, домашнего десерта вам понадобится пышный бисквит, нежный сливочный крем и ароматная сахарная карамель.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего десерта "Сникерс", основа которого – нежный бисквит, а яркий вкус блюду придадут орехи и карамель.

Ингредиенты:

3 яйца

90 г сахара

75 г муки

15 г какао

25 г масла

30 г молока

1/2 ч.л. разрыхлителя

Карамель:

120 г сахара

60 г масла

90 г сливок 33%

2 г соли

Крем:

200 г холодных сливок 33%, 200 г холодного сливочного сыра, 30 г сахарной пудры

Глазурь:

100 г молочного шоколада

40 г масла

120 г соленого арахиса

Способ приготовления:

1. Бисквит: яйца соединяем с сахаром, подогреваем на водяной бане, помешивая до растворения сахара. Взбиваем 10 минут, добавляем муку, какао, разрыхлитель, перемешиваем. Отдельно соединяем молоко и растопленное масло, добавляем немного бисквитного теста, размешиваем вместе и вливаем в основное тесто. Выпекаем при 180 градусах – 20-25 минут.

2. Для карамели: растапливаем сахар до янтарного цвета, убавляем огонь до минимума, постепенно добавляем остальные ингредиенты – масло, соль и сливки. Готовую карамель охлаждаем.

3. Крем: соединяем ингредиенты и взбиваем миксером до пышности, 5 минут.

4. Собираем трайфл в форме, отправляем в холодильник.

5. Глазурь: на водяной бане растапливаем шоколад с маслом, добавляем орешки и выкладываем глазурь сверху на торт, охлаждаем хотя бы 1 час.

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