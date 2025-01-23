УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Самый вкусный домашний десерт "Сникерс": проще, чем любой торт

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
39
Рецепт десерта

Если вы любите популярный батончик сникерс, тогда этот рецепт точно для вас. Для приготовления вкусного, домашнего десерта вам понадобится пышный бисквит, нежный сливочный крем и ароматная сахарная карамель.

Видео дня
Вкусный десерт с орешками

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего десерта "Сникерс", основа которого – нежный бисквит, а яркий вкус блюду придадут орехи и карамель.

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 90 г сахара
  • 75 г муки
  • 15 г какао
  • 25 г масла
  • 30 г молока
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя

Карамель:

  • 120 г сахара
  • 60 г масла
  • 90 г сливок 33%
  • 2 г соли

Крем:

  • 200 г холодных сливок 33%, 200 г холодного сливочного сыра, 30 г сахарной пудры

Глазурь:

  • 100 г молочного шоколада
  • 40 г масла
  • 120 г соленого арахиса

Способ приготовления:

1. Бисквит: яйца соединяем с сахаром, подогреваем на водяной бане, помешивая до растворения сахара. Взбиваем 10 минут, добавляем муку, какао, разрыхлитель, перемешиваем. Отдельно соединяем молоко и растопленное масло, добавляем немного бисквитного теста, размешиваем вместе и вливаем в основное тесто. Выпекаем при 180 градусах – 20-25 минут.

Бисквит для десерта

2. Для карамели: растапливаем сахар до янтарного цвета, убавляем огонь до минимума, постепенно добавляем остальные ингредиенты – масло, соль и сливки. Готовую карамель охлаждаем.

Карамель из сахара

3. Крем: соединяем ингредиенты и взбиваем миксером до пышности, 5 минут.

Крем для десерта

4. Собираем трайфл в форме, отправляем в холодильник.

Приготовление пирога

5. Глазурь: на водяной бане растапливаем шоколад с маслом, добавляем орешки и выкладываем глазурь сверху на торт, охлаждаем хотя бы 1 час.

Готовый десерт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: