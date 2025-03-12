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Самый вкусный весенний салат на каждый день: готовится без майонеза

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
375
Самый вкусный весенний салат на каждый день: готовится без майонеза

Весна – лучшее время для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок из зелени, с рыбой, морепродуктами и сыром. Стоит отметить, что заправлять салаты лучше всего не майонезом, а йогуртом.

Видео дня
Весенний салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного овощного салата из огурцов, с тунцом и горошком.

Рецепт салата

Ингредиентом:

  • Огурцы
  • Тунец
  • Горошек (можно кукурузу)
  • Фиолетовый лук
  • Зелень
  • Сок лимона(половины)
  • Греческий йогурт(сметана)
  • Соевый соус

Способ приготовления:

1. Порежьте произвольно овощи, мелко зелень.

Ингредиенты для салата

2. Добавьте к овощам соевый соус, йогурт, лук, тунец и перемешайте.

Готовый салат

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