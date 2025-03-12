Самый вкусный весенний салат на каждый день: готовится без майонеза

Весна – лучшее время для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок из зелени, с рыбой, морепродуктами и сыром. Стоит отметить, что заправлять салаты лучше всего не майонезом, а йогуртом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного овощного салата из огурцов, с тунцом и горошком.

Ингредиентом:

Огурцы

Тунец

Горошек (можно кукурузу)

Фиолетовый лук

Зелень

Сок лимона(половины)

Греческий йогурт(сметана)

Соевый соус

Способ приготовления:

1. Порежьте произвольно овощи, мелко зелень.

2. Добавьте к овощам соевый соус, йогурт, лук, тунец и перемешайте.

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