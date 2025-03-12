Видео дня
Самый вкусный весенний салат на каждый день: готовится без майонеза
Весна – лучшее время для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок из зелени, с рыбой, морепродуктами и сыром. Стоит отметить, что заправлять салаты лучше всего не майонезом, а йогуртом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного овощного салата из огурцов, с тунцом и горошком.
Ингредиентом:
- Огурцы
- Тунец
- Горошек (можно кукурузу)
- Фиолетовый лук
- Зелень
- Сок лимона(половины)
- Греческий йогурт(сметана)
- Соевый соус
Способ приготовления:
1. Порежьте произвольно овощи, мелко зелень.
2. Добавьте к овощам соевый соус, йогурт, лук, тунец и перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: