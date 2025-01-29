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Шоколадный десерт из авокадо, без сахара и выпечки: понравится даже детям
Авокадо – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок, тостов. Еще авокадо может быть основой для десертов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из авокадо, с медом и какао.
Ингредиенты:
- Авокадо небольшие – 2 шт.
- Мед – 3-4 ст. л.
- Ванильный экстракт – 1 ч. л.
- Натуральный какао – 30 г
Способ приготовления:
1. В чаше блендера объединяем авокадо, мед, ванильный экстракт и какао и перебиваем до нежной муссовой консистенции.
2. Перекладываем в креманку и отправляем в холодильник на час, два.
При подаче можно присыпать какао!
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