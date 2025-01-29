Шоколадный десерт из авокадо, без сахара и выпечки: понравится даже детям

Авокадо – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок, тостов. Еще авокадо может быть основой для десертов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из авокадо, с медом и какао.

Ингредиенты:

Авокадо небольшие – 2 шт.

Мед – 3-4 ст. л.

Ванильный экстракт – 1 ч. л.

Натуральный какао – 30 г

Способ приготовления:

1. В чаше блендера объединяем авокадо, мед, ванильный экстракт и какао и перебиваем до нежной муссовой консистенции.

2. Перекладываем в креманку и отправляем в холодильник на час, два.

При подаче можно присыпать какао!

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