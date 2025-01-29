УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Шоколадный десерт из авокадо, без сахара и выпечки: понравится даже детям

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
183
Шоколадный десерт из авокадо, без сахара и выпечки: понравится даже детям

Авокадо – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок, тостов. Еще авокадо может быть основой для десертов.

Видео дня
Что приготовить из авокадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из авокадо, с медом и какао.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Авокадо небольшие – 2 шт.
  • Мед – 3-4 ст. л.
  • Ванильный экстракт – 1 ч. л.
  • Натуральный какао – 30 г

Способ приготовления:

1. В чаше блендера объединяем авокадо, мед, ванильный экстракт и какао и перебиваем до нежной муссовой консистенции.

Авокадо для блюда

2. Перекладываем в креманку и отправляем в холодильник на час, два.

Приготовление десерта

При подаче можно присыпать какао!

Готовый десерт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: