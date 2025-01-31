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Шпинатные блины с красной рыбой для Масленицы 2025: простой рецепт
Если вы хотите приготовить вкусные блины, добавьте в тесто для яркого цвета шпинат. А для начинки можно взять любые продукты, которые вы любите.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных шпинатных блинов, с красной икрой и рыбой.
Ингредиенты:
- 150г муки
- 220г теплого молока
- 3 яйца
- соль, сахар
- 150г свежего или размороженного шпината
- 25г сливочного масла
Для начинки:
- сливочный сыр+икра
- сливочный сыр + слабосоленая красная рыба
Способ приготовления:
1. В блендер вливаем теплое молоко, всыпаем муку, разбиваем яйца, добавляем кусок масла, добавляем соль и немного сахара. Все перебиваем в однородную массу.
2. Жарим блины, на минимальном огне. Приблизительно 1 минуты с одной стороны, и еще 30 секунд с другой.
3. Начинки подойдут разные, вкусно будет – сливочный сыр, немного зелени и рыба или икра.
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