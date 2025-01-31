Шпинатные блины с красной рыбой для Масленицы 2025: простой рецепт

Если вы хотите приготовить вкусные блины, добавьте в тесто для яркого цвета шпинат. А для начинки можно взять любые продукты, которые вы любите.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных шпинатных блинов, с красной икрой и рыбой.

Ингредиенты:

150г муки

220г теплого молока

3 яйца

соль, сахар

150г свежего или размороженного шпината

25г сливочного масла

Для начинки:

сливочный сыр+икра

сливочный сыр + слабосоленая красная рыба

Способ приготовления:

1. В блендер вливаем теплое молоко, всыпаем муку, разбиваем яйца, добавляем кусок масла, добавляем соль и немного сахара. Все перебиваем в однородную массу.

2. Жарим блины, на минимальном огне. Приблизительно 1 минуты с одной стороны, и еще 30 секунд с другой.

3. Начинки подойдут разные, вкусно будет – сливочный сыр, немного зелени и рыба или икра.

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