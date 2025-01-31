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Шпинатные блины с красной рыбой для Масленицы 2025: простой рецепт

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
99
Рецепт блинов

Если вы хотите приготовить вкусные блины, добавьте в тесто для яркого цвета шпинат. А для начинки можно взять любые продукты, которые вы любите. 

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Шпинатные блины

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных шпинатных блинов, с красной икрой и рыбой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 150г муки
  • 220г теплого молока
  • 3 яйца
  • соль, сахар 
  • 150г свежего или размороженного шпината
  • 25г сливочного масла

Для начинки: 

  • сливочный сыр+икра
  • сливочный сыр + слабосоленая красная рыба

Способ приготовления: 

1. В блендер вливаем теплое молоко, всыпаем муку, разбиваем яйца, добавляем кусок масла, добавляем соль и немного сахара. Все перебиваем в однородную массу. 

Приготовление теста

2. Жарим блины, на минимальном огне. Приблизительно 1 минуты с одной стороны, и еще 30 секунд с другой. 

Жареные блины

3. Начинки подойдут разные, вкусно будет – сливочный сыр, немного зелени и рыба или икра.

Готовые блины

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