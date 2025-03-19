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Сколько часов нужно готовить мясо в духовке, чтобы оно было сочным: делимся рецептом и секретами приготовления

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
660
Сколько часов нужно готовить мясо в духовке, чтобы оно было сочным: делимся рецептом и секретами приготовления

Если вы хотите приготовить вкусное и сочное мясо, нужно знать всего несколько секретов. Кулинары советуют во-первых готовить мясо в духовке не меньше 4-6 часов, а также добавить обязательно помидоры. 

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Сколько часов нужно готовить мясо в духовке, чтобы оно было сочным: делимся рецептом и секретами приготовления

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "рваного" мяса, которое нужно тушить в духовке 4-6 часов. 

Вкусное мясо

Ингредиенты: 

  • Говядина (лопатка) – 2-2,5 кг
  • Соль, перец
  • Микс специй для мяса
  • Лук 2 шт
  • Чеснок – 5 зуб.
  • Помидоры очищенные резаные – 1 банка (или свежие – 3 шт)
  • Бульон или вода – 120 мл
  • Петрушка

Способ приготовления:

1. Мясо посолите, поперчите, добавьте специи и натрите все мясо. 

Мясо со специями

2. Лук порежьте колечками, выложите на дно кастрюли. Лучше запекать в чугунной посуде. Сверху кладем мясо. Добавьте измельченный чеснок, помидоры, бульон. Накройте крышкой и отправьте в разогретую духовку до 160-170С на 4-6 часов, можно и подольше. Все зависит от веса и части мяса.

Сколько готовить мясо

3. Готовое мясо порвать щипцам или вилкой, если у вас получилось много жидкости (бульона), слейте лишнее. И поставить снова в духовку с открытой крышкой при 210 С на 30-40 минут.

Готовое мясо

Подавайте с любимым гарниром или смешайте с соусами!

Мясо с зеленью

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