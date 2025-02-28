Скрытая жемчужина у берегов Португалии: где провести тихий пляжный отпуск

Для многих людей идеальным отпуском является тихая неделя или две, которую можно провести, лежа на пляже. И желательно, чтобы при этом не нужно было соревноваться с другими туристами за место у воды или свободный шезлонг.

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И такой пляж можно найти у южного побережья Португалии. Речь идет о крошечном острове Илья-да-Кулатра у берегов Алгарви. Он расположен в природном парке Риа-Формоза, недалеко от города Ольян, а главной достопримечательностью этого клочка суши является его покрытый белоснежным песком огромный пляж. Он тянется аж на 8 километров, поэтому места здесь будет достаточно для всех.

Население острова составляет около 1000 человек. Сначала это была небольшая рыболовная община, но сейчас большинство местных жителей работают в сфере туризма.

На острове Кулатра вы не найдете скал, как на многих известных пляжах Алгарви. Зато он покрыт дюнами. А еще здесь нет дорог и ходить придется пешком. Однако это не проблема из-за маленьких размеров острова, к тому же на пляж ведет удобная дорожка. А если вам совсем повезет, вы можете полюбоваться дельфинами и косатками, плавающими у побережья.

Удивительно, но такой прекрасный пляж никогда не бывает многолюдным. Однако он достаточно хорошо обустроен. Летом здесь можно взять в аренду зонтики и шезлонги, а у воды дежурят спасатели. Впрочем, если вы пройдете дальше к востоку (слева, если смотреть на море), пляж станет пустынным. Некоторые люди пользуются таким уединением и загорают здесь голышом, хотя статуса нудистского пляжа этот участок не имеет.

Пляж на Кулатре сертифицирован Голубым флагом, ведь вода и песок здесь очень чистые. Летом море обычно спокойное и подходит для снорклинга.

Многие наслаждаются долгой прогулкой вдоль моря до безлюдного восточного конца или к западу к маяку, который отмечает Илья-ду-Фарол. На самом деле, многие добираются на пароме до Кулатры, а затем, возвращаясь в Фару, отправляются из Фарола (или наоборот).

Вы можете добраться до Илья-да-Кулатра на паромах, отправляющихся из Фару и Ольяну. Летом они отправляются около 10 раз в день, но это время меняется каждый год. Зимой количество рейсов сокращается примерно вдвое. Поэтому туристам советуют заранее проверять расписание, когда бы они ни решили отдохнуть на острове. В частности, важно проверять время отправления последнего парома, чтобы не застрять здесь на ночь или не платить за дорогое паромное такси.

Из Фару паром добирается до Илья-да-Кулатра за 40 минут, а из Ольяна — примерно за 30. Паром не может ходить с большой скоростью из-за мелководья лагуны природного парка Риа-Формоза, но дает возможность полюбоваться видом побережья и морскими птицами, в частности фламинго.

Избежать переправ на паромах, если вы хотите отдохнуть на Кулатре, вам не удастся, ведь гостиниц здесь нет. Искать жилье лучше всего у пирса города Фару. Отсюда добираться на этот замечательный остров легче всего.

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