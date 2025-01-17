Слухи ходили давно: Apple Watch могут получить долгожданную функцию

Слухи о новых возможностях Apple Watch распространялись уже давно, и теперь появились доказательства, что пользователи могут получить долгожданное обновление. Умные часы Apple получили популярность еще с момента выхода первой модели в 2015 году, благодаря инновационным функциям, в частности мониторинга сердечного ритма.

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За последние годы компания совершенствовала гаджет, добавив ЭКГ, оповещение о нерегулярном сердцебиении и другие полезные инструменты для контроля здоровья. Продажи Apple Watch продолжают расти, что свидетельствует о стабильном спросе на устройство.

Теперь компания готовит еще один важный шаг в развитии технологий. Ожидается, что уже в этом году все три модели - SE, Series и Ultra - могут получить новую функцию. И это обновление может существенно изменить способ мониторинга здоровья пользователей.

По информации инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, главным нововведением станет возможность определять повышенное артериальное давление. Это может стать революцией в сфере персональной медицины, ведь гипертония часто развивается без явных симптомов и не замечается человеком. Высокое давление считается серьезным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому своевременное выявление проблемы может помочь пользователям принять необходимые меры.

Особенно значимым это обновление станет для модели Ultra 3, которая получит самые передовые функции в линейке. В то же время Apple может представить и другие обновления, связанные с возможностями мониторинга здоровья, хотя пока о них известно немного. Если технология обнаружения высокого давления будет работать эффективно, Apple Watch могут стать еще более необходимым гаджетом для миллионов пользователей по всему миру.

Пока нет точных деталей относительно работы этой функции, но эксперты предполагают, что Apple будет использовать комбинацию датчиков и программных алгоритмов для анализа изменений в работе сердечно-сосудистой системы. Это позволит получать предупреждения о потенциально опасном уровне давления и рекомендовать пользователям обратиться к врачу. Такое решение может стать еще одним шагом в развитии персонализированной медицины.

Кроме мониторинга давления, появилась информация о возможных изменениях в дизайне Apple Watch SE. Однако относительно моделей Series 11 и Ultra 3 пока нет подтверждений существенных изменений во внешнем виде. Это может означать, что компания делает ставку именно на функциональное обновление, оставляя дизайн без значительных изменений.

Еще одно нововведение, которое может появиться в будущих Apple Watch, — это расширение спутниковых возможностей, представленных в линейке iPhone в 2022 году. Эта технология позволяет отправлять сообщения в случае чрезвычайной ситуации даже без мобильного сигнала. Если Apple сможет реализовать подобную функцию в своих часах, это значительно расширит их возможности и сделает устройство еще более полезным для людей, которые ведут активный образ жизни или часто находятся в отдаленных местах.

Кроме того, Apple может внедрить поддержку новой версии 5G под названием RedCap. Это энергоэффективный вариант связи, который позволяет уменьшить расход энергии устройства, сохраняя при этом высокоскоростной доступ к сети. Такая технология может улучшить автономность Apple Watch, что является важным фактором для пользователей.

OBOZ.UA также сообщал, что умные часы Apple Watch SE получат новый дизайн.

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