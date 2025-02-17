Слушайте свою интуицию: гороскоп для каждого знака зодиака на 17 февраля

В понедельник, 17 февраля, астрологи советуют прислушиваться к интуиции, но при этом придерживаться реалистических целей. Следует подумать, принимаете ли вы решения на основе ваших ценностей.

Видео дня

Энергия планет будет побуждать нас к размышлению и смелым шагам, пишет NTO. Читайте дальше гороскоп для каждого зодиака знака на этот день, чтобы узнать, в чем вам будут способствовать звезды.

Овен

Овну следует оценить окружающих его людей и насколько искренни их намерения. Не фальшивые ли их лести – вы должны знать об этом.

Телец

Телец наконец-то поймет, что не было смысла долго сопротивляться чьей-то идее или ситуации. То, что было предусмотрено, произойдет. Вы можете почувствовать себя немного капризными.

Близнецы

Близнецы могут получить непонятные новости. Вам нужно самому разобраться с ситуацией и разгадать эту тайну. Не стоит искать у кого совета.

Рак

Раку следует делать то, что он должен. Выполняйте свои обязанности. Если вы будете притворяться невинной жертвой, вы только выставите себя на насмешку своих коллег.

Лев

У Лева будет оптимистическое настроение и смотреть на мир сквозь розовые очки. Вам нужно взглянуть на жизнь более реалистично.

Дева

Если вас тревожат конфликты с определенным человеком, подумайте, это ли не ваша вина. Возможно, вам не нужно быть слишком требовательными.

Весы

Ваша ревность может разрушить любое чувство. Вам нужно искренне пообщаться со своим любимым человеком.

Скорпион

Ваши действия были эффективны в начале года. Теперь ваш оппонент может сразу раскрыть тайны и манипулировать вами. Защищайтесь.

Стрелец

Ваша позиция в преимуществе и вы можете играть ва-банк. Вам сейчас нечего терять, так что действуйте.

Козерог

Вы решите много дел, которые до сих пор казались очень сложными благодаря одному телефонному звонку. Возможно, вам придется встретиться с человеком, который вам очень не нравится.

Водолей

Вам придется изменить свое мнение по определенному вопросу. Возможно, стоит немного уступить в ближайшие дни.

Рыбы

Вашему положению ничего не угрожает, так что не волнуйтесь. Если вы будете действовать импульсивно, заслужите репутацию горячей головы. Старайтесь соблюдать покой и быть сдержанными.