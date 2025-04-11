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Сочное запеченное филе с сырной начинкой и в беконе: идеально для праздничного стола
Куриное филе – лучший продукт для приготовления вкусных котлет, а также отбивных. Еще из него можно делать рулетики с разными начинками, а также добавлять в салаты и просто делать в кисло-сладком соусе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и главное – сочного филе с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- Куриное филе 1 шт.
- Бекон 100 г
- Соль, перец по вкусу
Для начинки:
- Сыр плавленый 1 шт.
- Сыр Моцарелла 100 г
- Укроп пучок
- Сметана или майонез 2 ст.л
- Молотый черный перец щепотка
Способ приготовления:
1. Филе отбейте, присыпьте соль, перцем.
2. Натрите сыр, укроп измельчите, добавьте сметану, специи и перемешайте.
3. На филе выложите начинку, сверните, сверху замотайте.
4. Запекать в разогретой духовке 30 минут при температуре 180°С
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