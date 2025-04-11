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Сочное запеченное филе с сырной начинкой и в беконе: идеально для праздничного стола

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
747
Сочное запеченное филе с сырной начинкой и в беконе: идеально для праздничного стола

Куриное филе – лучший продукт для приготовления вкусных котлет, а также отбивных. Еще из него можно делать рулетики с разными начинками, а также добавлять в салаты и просто делать в кисло-сладком соусе.

Видео дня
Запеченное филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и главное – сочного филе с сырной начинкой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Куриное филе 1 шт.
  • Бекон 100 г
  • Соль, перец по вкусу

Для начинки:

  • Сыр плавленый 1 шт.
  • Сыр Моцарелла 100 г
  • Укроп пучок
  • Сметана или майонез 2 ст.л
  • Молотый черный перец щепотка

Способ приготовления:

1. Филе отбейте, присыпьте соль, перцем.

Сырная начинка

2. Натрите сыр, укроп измельчите, добавьте сметану, специи и перемешайте.

Приготовление блюда

3. На филе выложите начинку, сверните, сверху замотайте.

Сколько минут готовить блюдо

4. Запекать в разогретой духовке 30 минут при температуре 180°С

Готовое филе

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