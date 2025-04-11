Сочное запеченное филе с сырной начинкой и в беконе: идеально для праздничного стола

Куриное филе – лучший продукт для приготовления вкусных котлет, а также отбивных. Еще из него можно делать рулетики с разными начинками, а также добавлять в салаты и просто делать в кисло-сладком соусе.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и главное – сочного филе с сырной начинкой.

Ингредиенты:

Куриное филе 1 шт.

Бекон 100 г

Соль, перец по вкусу

Для начинки:

Сыр плавленый 1 шт.

Сыр Моцарелла 100 г

Укроп пучок

Сметана или майонез 2 ст.л

Молотый черный перец щепотка

Способ приготовления:

1. Филе отбейте, присыпьте соль, перцем.

2. Натрите сыр, укроп измельчите, добавьте сметану, специи и перемешайте.

3. На филе выложите начинку, сверните, сверху замотайте.

4. Запекать в разогретой духовке 30 минут при температуре 180°С

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